Het CCV: "Wat begint met een kapot slot, eindigt met bedreiging"

Zet nu meteen een nummer van een betrouwbare slotenmaker in de telefoon. Een betrouwbare slotenmaker is te vinden via www.politiekeurmerk.nl/slotenmakers

Zet nu meteen een nummer van een betrouwbare slotenmaker in de telefoon. Een betrouwbare slotenmaker is te vinden via www.politiekeurmerk.nl/slotenmakers Bel nooit een slotenmaker die als eerste via Google bovenkomt in de zoekresultaten.

Bel nooit een slotenmaker die als eerste via Google bovenkomt in de zoekresultaten. Kijk waar de slotenmaker gevestigd is. Geen adres = geen zaken doen.

Kijk waar de slotenmaker gevestigd is. Geen adres = geen zaken doen. Vanaf het begin al geen vertrouwen in de werkzaamheden van de slotenmaker? Verzoek de slotenmaker het werk te staken en weg te gaan.

Vanaf het begin al geen vertrouwen in de werkzaamheden van de slotenmaker? Verzoek de slotenmaker het werk te staken en weg te gaan. Maak van tevoren een prijsafspraak en laat deze op papier zetten. Mondelinge toezeggingen worden niet nagekomen en prijzen vallen doorgaans honderden tot duizenden euro’s hoger uit.

Maak van tevoren een prijsafspraak en laat deze op papier zetten. Mondelinge toezeggingen worden niet nagekomen en prijzen vallen doorgaans honderden tot duizenden euro’s hoger uit. Wordt er een buitensporig hoog bedrag gevraagd door de slotenmaker, zonder dat er prijsafspraken op papier staan? Bel dan 112. Want als er eenmaal is betaald, dan is er een overeenkomst gesloten en is er via het civiele recht niets meer aan te doen.

Wordt er een buitensporig hoog bedrag gevraagd door de slotenmaker, zonder dat er prijsafspraken op papier staan? Bel dan 112. Want als er eenmaal is betaald, dan is er een overeenkomst gesloten en is er via het civiele recht niets meer aan te doen. Is er sprake van (een gevoel van) bedreiging? Bel 112!

Vivian is een van de slachtoffers. Na het boodschappen doen, bleek dat het slot van de keukendeur kapot was. Via internet vond Vivian een slotenmaker. Die belde ze. De jongeman was snel ter plaatse en ging aan de slag. Bij vertrek waren keukendeur en deurpost zwaar beschadigd, kregen Vivian en haar man een belachelijk hoge rekening en werden ze bedreigd. Dagelijkse praktijk volgens Susanne Schat, adviseur woninginbraken van het CCV. Daarom vraagt het team Woningbraken van het CCV tijdens de Week van de Veiligheid (5 t/m 11 oktober) speciale aandacht voor malafide slotenmakers.“Doorgaans leiden de eerste 3 pagina’s (!) in de zoekresultaten van Google regelrecht naar oplichters,” zegt Schat, “Voor je het weet klik je op een website met foto’s van vriendelijke mensen die binnen 20 minuten ter plaatse zijn. Vervolgens leveren ze prutswerk en presenteren een torenhoge rekening. Tegen die tijd zijn ze niet vriendelijk meer, maar zetten ze mensen onder de druk om te betalen.”“Aangifte doen bij de politie heeft niet zoveel zin, omdat er bij dergelijke situaties sprake is van het zogeheten ‘civiele recht’. Dat de klant onder bedreiging heeft betaald om maar van de situatie af te zijn, telt niet mee. Immers; de opdracht is gegeven, volbracht (ook al is je halve deur eruit gehakt) en betaald (onder dwang). Er is dus een overeenkomst. Daar kan de politie niets mee.”Ondanks dat een civiele procedure lastig is, adviseert Schat om die tóch aan te gaan. “Tot op heden zijn de zaken van bij ons bekende slachtoffers altijd ‘geschikt’, zoals dat heet. De gedaagde koopt de zaak af op voorwaarde dat hij stopt met procederen. Acceptabel voor het slachtoffer, maar minder mooi voor Nederland waar dit soort praktijken onvermoeid doorgaan.” Bij rechtsbijstandverzekeringen komen deze zaken vaak niet eens tot een proces. “Er zou eens in kaart gebracht moeten worden hoeveel geld het afkopen van deze zaken hen kost, dan zou vanzelf iemand bedenken dat er echt iets moet gebeuren.”Toch opgelicht? Doe dan altijd melding bij de Fraudehelpdesk en Consuwijzer, adviseert Schat. Deze partijen zijn er voor de consument. “Als meer slachtoffers zich melden, komt er meer aandacht voor de aanpak van het probleem. Geef daarbij aan welke website je hebt geraadpleegd. Al deze websites behoren namelijk tot slechts een of twee grote netwerken. Vermeld ook waar het geld op de pinbon naartoe is weggeschreven." Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar info@pkvw.nl. Schat: “Dan brengen wij je in contact met andere gedupeerden en kun je aansluiten bij eventuele lopende civiele zaken.”Schat geeft onderstaande tips om oplichting door malafide slotenmakers te voorkomen: