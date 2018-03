De traan van Maxima ontroert bij HISTORY

Tijdens de première van ‘Mijn HISTORY moment’ van de zender HISTORY® was de zaal vol genodigden tot tranen toe bewogen toen bandoneonist Carel Kraayenhof vertelde over zijn beroemde optreden tijdens het huwelijk van koningin Maxima en koning Willem-Alexander.



Kraayenhof deelt in deze aflevering op welke wijze de keuze van Adiós Nonino tot stand is gekomen en de impact die, naast dat heel Nederland een traan wegpinkte, dit gedenkwaardige optreden op hem heeft gehad.



De nieuwe reeks van ‘Mijn HISTORY moment’, startdatum 22 maart om 21.00u bij HISTORY®, werd donderdag in Amsterdam geïntroduceerd tijdens de ‘HISTORY Pubquiz’. François Boulangé, de ambassadeur van HISTORY®, onderwierp het publiek aan een reeks stevige historische vragen. De winnaars, Awesome Productions, viel de eeuwige roem van de eerste Nederlandse HISTORY Pubquiz ten deel.



‘Mijn HISTORY moment’ is een serie waarin wordt ingezoomd op persoonlijke verhalen rondom bekende historische gebeurtenissen. In de 20 nieuwe afleveringen komen onder andere Mies Bouwman met ‘Open het Dorp’, Reinier Paping met ‘de hel van ‘63’ en een getroffen Nederlandse familie tijdens de tsunami aan bod. De promo en seizoen één zijn bekijken op het HISTORY YouTube-kanaal: https://tinyurl.com/yafmpv3d



