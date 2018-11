Nieuwbouw TuytPark in De Draai Heerhugowaard begonnen

29 november 2018 – In Heerhugowaard is 28 november de eerste fase van de bouw van 180 grondgebonden woningen in de nieuwe wijk De Draai officieel van start gegaan. Het project wordt onder de naam TuytPark ontwikkeld door Hoorne Vastgoed en M.J. de Nijs Projectontwikkeling. De eerste bouwfase telt 24 woningen. Die zijn bijna allemaal verkocht en worden naar verwachting over een jaar opgeleverd. Behalve de 180 woningen ontwikkelt Hoorne Vastgoed ook een centrumplan met 2500 m² winkelruimte met onder meer een Vomar Voordeelmarkt en daarboven 30 appartementen. Vier kopers sloegen 28 november samen de eerste paal.



De Draai wordt in het noordoosten van Heerhugowaard ontwikkeld. In deze nieuwe wijk komen in totaal 2700 woningen. Daarvan zijn er inmiddels vele honderden gerealiseerd. Het gebied krijgt een groene en dorpse uitstraling.



TuytPark vomt een onderdeel van De Draai. Hoorne Vastgoed en M.J. de Nijs Projectontwikkeling nemen er de ontwikkeling van 180 grondgebonden woningen in de vrije sector voor hun rekening. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting worden er jaarlijks 30 tot 40 woningen gerealiseerd. De bouwstart van de Vomar Voordeelmarkt en additionele winkelruimte met circa 100 parkeerplaatsen is gepland voor eind 2019 en de oplevering medio 2021.