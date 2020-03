Nederlands e-learningplatform biedt gratis cursussen vanwege corona

Soofos, een van de grootste e-learningplatformen van Nederland biedt Nederlanders die gedwongen thuis zitten door de coronacrisis gratis cursussen aan. Op deze manier wil het platform Nederlanders een hart onder de riem steken en ze de mogelijkheid geven om een hele online cursus gratis te volgen.



Er kan worden gekozen uit cursussen over o.a. Photoshop, Excel, yoga en tekenen. Deze lessen worden veelal gegeven door zzp’ers en ondernemers, die allen hard getroffen worden door de huidige coronacrisis.



Toch willen de instructeurs en Soofos iets terug doen. Online leren en een online cursus volgen is een ideale tijdsbesteding tijdens het binnenblijven. Er kan op een toegankelijke en leuke manier iets nieuws geleerd worden. De cursussen zijn zeer volledig en zijn afhankelijk van het onderwerp in vier uur tot vier dagen te volgen waarna een certificaat volgt.



Er is een selectie van cursussen beschikbaar gesteld en iedereen kan er één kiezen en volgen. Het starten van een online cursus kan via https://soofos.nl/gratis-cursus/ en is mogelijk tot 6 april. De gestarte cursus zal ook na 6 april beschikbaar blijven.