Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt ENgage werkgeversadvies BV over

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners bouwt strategisch verzuimmanagement uit door overname ENgage



Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies B.V. over. De overname sluit naadloos aan op de strategie van Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners om verder te groeien als strategisch HR partner voor middelgrote en grote bedrijven in Nederland. Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners neemt alle activiteiten en medewerkers van ENgage over.



Wie is ENgage?



ENgage bedient werkgevers in de uitvoering van het eigenrisicodragerschap ZW en WGA, het beperken van schadelast op verzuim en het adviseren rondom complexe verzuimvraagstukken. Het case-management bij eigenrisicodragerschap wordt door werkgevers uitbesteed aan partijen zoals ENgage. Met deze activiteiten bouwt Van Lanschot Chabot /Mandema & partners de huidige dienstverlening op het gebied van strategisch verzuimmanagement verder uit.



Synergie



Duurzame inzetbaarheid van werknemers staat hoog op de agenda bij overheid en bedrijven. Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners kiest er bewust voor om een strategische rol te spelen in advisering rondom duurzame inzetbaarheid, zowel op het vlak van preventie als re-integratie. Zo bieden we in de volle breedte van het verzuimvraagstuk advies en oplossingen voor onze klanten. Zeker op het gebied van casemanagement bij eigenrisicodragerschap willen we een sterke partner voor onze klanten zijn. Samen met ENgage maken we onze ambitie waar door deze expertise toe te voegen.



‘Met deze overname bieden we onze klanten een duidelijke meerwaarde op het gebied van verzuimmanagement. Door samenvoeging van expertise kunnen klanten rekenen op een volledige dienstverlening van advies, begeleiding en preventie,’ aldus Jeroen Hertog, directeur Employee Benefits Van Lanschot Chabot /Mandema & Partners.



Janthony Wielink, directeur ENgage: ‘De overname zorgt ervoor dat onze expertise voor een groot aantal nieuwe relaties beschikbaar komt. Waarbij niet alleen gedacht moet worden aan eigenrisicodragers. Ook werkgevers die (nog) bij het UWV zitten zullen veel baat hebben bij onze expertise.’



Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners is onafhankelijk risicoadviseur op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance.



We zijn gespecialiseerd in de marktsectoren ICT, Zorg, Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie, Leisure, Logistiek, Bouw en Handel. Door vooruit te kijken, te anticiperen, maar vooral door te pionieren in ons vakgebied bouwen we mee aan bedrijfscontinuïteit.