Linda de Mol overhandigt eerste exemplaar van het boek ‘Ik ben Arm’ aan staatssecretaris Mw. Tamara van Ark

"Ik moet je eerlijk zeggen dat ik bij een aantal verhalen echt een brok in mijn keel kreeg", aldus Linda.



Vanochtend ontving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark uit handen van Linda de Mol het eerste exemplaar van het boek ‘Ik ben arm’. Een uitgave van de LINDA.foundation waarin verhalen van ouders, kinderen, docenten en hulpverleners staan die elke dag geconfronteerd worden met armoede. Het geeft een schrijnend inkijkje in de stress en machteloosheid die langdurig geldgebrek veroorzaakt. Het boek is vanaf vandaag te koop voor €7,95 via de webshop http://www.lindafoundation.nl/webshop/



Linda de Mol: “Sinds ik in 2013 met de LINDA.foundation gestart ben, krijgen wij heel veel reacties van de gezinnen die wij een steuntje in de rug geven. Daar wilden wij iets mee doen, want veel mensen hebben er geen weet van hoe makkelijk en snel je in grote financiële problemen kunt komen en hoe ongelofelijk moeilijk het is om daar weer uit te komen. Wij hopen dat door het lezen van deze verhalen bij mensen meer begrip ontstaat voor deze gezinnen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik bij een aantal verhalen echt een brok in mijn keel kreeg en ik vind het zó moedig van de ouders en kinderen om hun persoonlijke verhalen op deze manier te delen en daarmee ook anderen te helpen."



Staatssecretaris Van Ark: "In een welvarend land als Nederland moet armoede uitgebannen worden. Het bereiken van kinderen en hun ouders zodat ze mee kunnen doen is daarbij een van de belangrijkste ambities, net als het laten dalen van de armoedecijfers. Achter deze cijfers zitten de verhalen van mensen, zoals ook opgetekend in dit boek, en dat raakt me zeer. Dat een organisatie als de LINDA.foundation zich sterk maakt om deze verhalen te vertellen, taboes te doorbreken en te helpen met oplossingen, is een hartverwarmend signaal. Geen enkele partij kan dit alleen, maar als we er samen de schouders onder zetten kunnen we armoede in Nederland een flinke slag toebrengen."



Schrijnende voorbeelden

Op school douchen omdat thuis het water is afgesloten. Nooit een verjaardagsfeestje. Drie keer per week soep en een boterham als avondeten. Je ouders voor de zoveelste keer horen ruziën over geld. Nooit gezellig met chips en frisdrank voor de TV. Het korte lontje van je vader, die zich schuldig en mislukt voelt. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op bij ouders die non-stop de eindjes aan elkaar moeten knopen. Deze kinderen hebben daardoor een verre van zorgeloze jeugd. Maar ook ouders worstelen met een continu gevoel dat zij hun kinderen tekortdoen; kinderen ontzien hun ouders omdat zij beseffen dat ze het al zo moeilijk hebben en kunnen daardoor niet echt kind zijn.



"Als haar moeder loopt te stressen omdat ze niet weet hoe ze het eind van de maand moet halen, voelt Ashley zich rot. ‘Mama werkt al zo hard."



"Papa zou mij best meer willen geven, maar dat gaat nu gewoon niet."



‘Ik ben arm’ is vanaf vandaag voor €7,95 te koop in de webshop van https://www.lindafoundation.nl/. De volledige opbrengst van het boek komt ten goede aan de LINDA.foundation.



LINDA.foundation

LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en is opgericht in 2013. De stichting geeft gezinnen die zich in een financieel benarde positie bevinden, een steuntje in de rug. De door hulpverleners geselecteerde gezinnen ontvangen van de LINDA.foundation eenmalig een set cadeaukaarten die zij kunnen besteden bij Albert Heijn, Hema, C&A en Interotys. LINDA.foundation is een stichting die garandeert dat minstens 100% van de donaties ten gunste van de doelgroep komt. Zie voor meer informatie: https://www.lindafoundation.nl/