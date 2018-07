Ayurvedische therapie pakt bron van migraineklachten aan

Praktisch 5-stappenplan voor thuis: ‘Migraine: hoofdpijn begint in je buik’



Vaak wordt tegen patiënten gezegd dat ze moeten leren leven met migraine. Dat hoeft niet! Ze hoeven de migraine ook niet lijdzaam te ondergaan. Met het boek Migraine: hoofdpijn begint in je buik passen hoofdpijnpatiënten gemakkelijk thuis zelf Ayurveda-reinigingstechnieken toe. Met de recepten en andere tips zorgen ze daarnaast voor een betere levensstijl. Indra R. Kumar is Bachelor in Ayurveda en past de behandeling al met succes toe op vele patiënten met migraine, de ziekte van Ménière en kno-klachten. Ze schreef dit boek zodat zoveel mogelijk mensen zichzelf kunnen helpen.



Het boek gaat uit van het feit dat wij degene zijn die ons lichaam voeden. Dat gebeurt voornamelijk met voedsel, met gedachten en met gevoelens. Door voeding, gedachten en gevoelens in de gaten te houden, ontstaat er bewustwording. Hoe bewuster we zijn, hoe meer inzichten we krijgen van wat wel en wat niet goed is voor ons. Het buik-brein reguleert ons hele systeem. Deze verbinding is heel belangrijk.



Ayurveda

Ayurveda is een oeroude leefwijze om het lichaam in evenwicht te houden. Dat evenwicht wordt bereikt als in het lichaam de elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether in balans zijn en elkaar ondersteunen in plaats van elkaar tegen te werken zoals bij depressie (mentale onbalans) of lichamelijke ziekten. Het boek Migraine: hoofdpijn begint in je buik borduurt verder op een op Ayurveda gebaseerde ‘doe-het-zelf migraine-kit’ die Indra in 2015 lanceerde na een trial van een jaar.



Stappenplan

In het boek worden enkele onvermijdelijke cruciale stappen bij hoofdpijn beschreven. Indra: ,,In mijn praktijk kwam ik erachter dat hoofdpijn een sterke relatie heeft met iemands darmconditie, bijvoorbeeld verzuring en verstopping. Naast de darmen spelen ook de sinussen en de Atlas wervel in de nek een belangrijke rol. Migraine verdwijnt voor langere tijd na een sinus- en oorbehandeling, gevolgd door een darmreiniging. Sinds ik de Atlas correctie toepas bij een totale migrainebehandeling zijn de cliënten niet slechts een paar maanden, maar meerdere jaren migraine-vrij.”



Het boek ‘Migraine: hoofdpijn begint in je buik’ geeft in overzichtelijke stappen weer hoe iemand thuis deze drie reinigingen kan toepassen om te zorgen voor meer zuurstof in de hersenen en goede darmflora. Daarnaast wordt er ingegaan op darmbacteriën, voeding & leefstijl, onder andere met praktische recepten.



‘Migraine: hoofdpijn begint in je buik’ is verkrijgbaar via www.boekenbestellen.nl en bol.com voor € 24,95 (e-book: €14,95).