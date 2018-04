Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) kiest voor PINCH om nieuwe media monitoring tooling voor de zakelijke markt te ontwikkelen.



Naast de nieuwsvoorziening voor Nederlandse media-merken, verzorgt het ANP media-monitoring diensten voor overheidsdiensten, organisaties en bedrijven.



Martijn Bennis, algemeen directeur ANP: “Het verhogen van omzet en marge uit deze diensten is een van onze speerpunten. Het vernieuwen, uitbouwen en beter verpakken van het ANP Zakelijk aanbod is daarvoor noodzakelijk. De ervaring, aanpak en het concept van PINCH, geeft ons vertrouwen dat we die doelstelling gaan behalen”.



Mark Westerhoff, CTO van ANP: “We hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in onze backend: de infrastructuur, content database en bijvoorbeeld de optimalisatie van onze search technologie. Nu is het zaak om daar een voorkant op te bouwen die de mogelijkheden maximaal benut. Commercieel en ook qua techniek.”



Tim Klein Haneveld, managing director van PINCH: “Het ANP is een fantastisch Nederlands nieuwsmerk. Iedereen kent het. Ik ben heel trots op dit nieuwe partnership en vind het een prachtige uitdaging om samen met het ANP hun zakelijke klanten nog beter te gaan bedienen.”



De realisatie van het nieuwe platform wordt door PINCH uitgevoerd i.s.m. NoProtocol (frontend web development) en StudioBruikbaar (webdesign). Naast concept en aansturing, verzorgt PINCH ook het development van bijhorende mobiele apps.