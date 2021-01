KBO-PCOB: Goed dat mantelzorgers vrijwaring van avondklok krijgen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is verheugd dat mantelzorgers, met een voorgenomen avondklok en de per direct ingevoerde vermindering van het aantal thuisbezoekers, zelf niet hierin beperkt worden. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Ik ben blij dat het demissionaire kabinet naar onze zorgen heeft geluisterd. Een avondklok had voor de mantelzorgers, die in de avonduren naar hun zorgbehoevende familie of vrienden gaan, slecht kunnen uitpakken. Daarom is het goed dat mantelzorgers vrijwaring van de avondklok krijgen. Zij houden nu de ruimte om de beste mantelzorginvulling aan hun naaste te geven.”



Ook is bekend geworden dat er eerder gestart kan worden met het vaccineren van 60-plussers. Zo kan de groep 85-plussers al eind januari een aanvraag voor een prik kunnen doen, dat was eerst februari. Sturkenboom: “Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar er is ook een zorg, we pleiten er wel voor dat de tweede prik binnen de gestelde termijn komt. Het zou onverstandig zijn om de bijsluiter van het vaccin te negeren, die is er niet voor niets.” Ook is KBO-PCOB benieuwd wanneer mantelzorgers voor een vaccin in aanmerking komen, dat is nu nog onduidelijk.



Een mogelijke avondklok kan gevolgen voor senioren hebben, die nu nog wel bezoek ontvangen. Sturkenboom: “Daarom is het ook belangrijk om te blijven omzien naar elkaar, zeker nu het contact nog minder dreigt te worden. Laat weten dat je aan degene denkt die het in deze tijd hard kan gebruiken.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.