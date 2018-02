Winnaars Kerk en Wereld Jongerenprijs 2018 bekend

Kerk en Wereld, een fonds dat activiteiten subsidieert op het grensvlak van geloof en samenleving, heeft vandaag de winnaars van de Jongerenprijs bekendgemaakt. Tijdens een symposium op 8 februari ontvangen Moneyfit in Haarlem, Frapp van de Franciscaanse Beweging, De Kwekerij in Amsterdam en Prospect van Stichting Jozef een bedrag van €5000,-. De uiteindelijke winnaar krijgt de hoofdprijs van €10.000.



Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving. Dit doet Kerk en Wereld door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s: Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid; Actualisering van christelijk geïnspireerd leven; Ontmoeting tussen levensbeschouwingen en Samenredzaam. De jury ontving 53 inzendingen voor de Jongerenprijs en maakte de eerste selectie op basis van de projectplannen. In deze plannen gaven de jongeren antwoord op vragen als: hoe maakt jouw project de wereld mooier? Hoe is het project gefinancierd? Wat zijn de resultaten (tot nu toe)? En waarom zou je project de Jongerenprijs moeten winnen?



De jury van de Jongerenprijs 2018 bestaat uit voorzitter ds. Karin van den Broeke (preses van de Protestantse Kerk in Nederland), Leo Fijen (hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV), Lucas Bolsius (burgemeester van Amersfoort), Christine Raven (redacteur Evangelische Omroep) en Alfard Menninga (adviseur Protestantse Kerk Amsterdam) en maakt op basis van de pitches op 8 februari de definitieve winnaar bekend.



Symposium ‘Alles verandert, maar niets is verloren’



Tijdens het symposium houdt ook prof. dr. Joep de Hart, bijzonder hoogleraar aan de PThU, een lezing over de veranderende rol van geloof en religie in de samenleving, naar aanleiding van zijn rapport van het SCP: ‘Alles verandert maar niets is verloren’. Het symposium wordt gehouden in in het Thomastheater, Prinses Irenestraat 36 in Amsterdam.



Programma



14.00 uur Opening symposium door dr. Marieke den Braber (voorzitter Kerk en Wereld)



- Voorstellen van de jury Kerk en Wereld Jongerenprijs 2018



- Pitch door de vier genomineerden. Ieder laat in vijf minuten zien waar het in



het project om draait.



- Lezing door prof. Joep de Hart, bijzonder hoogleraar vanwege de leerstoel van Kerk en Wereld aan de Protestantse Theologische Universiteit. Titel: 'Alles verandert, maar niks gaat verloren'.



- Jury maakt de winnaar van de Jongerenprijs 2018 bekend



16.00 uur Afsluitende borrel