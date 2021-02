Freshly Fish heeft bijzondere missie



Nieuwe webshop wil Nederlanders van vis-vrees afhelpen met visbox



Nederlanders zouden meer plantaardig en minder vlees moeten eten, aldus het advies van het Voedingscentrum. Meer vis eten speelt daarbij een belangrijke rol. Echter; twee keer per week vis eten is voor veel Nederlanders niet vanzelfsprekend. Verder dan de kibbeling bij de viskraam of een zalmfilet in een restaurant komt de gemiddelde consument niet. De nieuwe online viswinkel, https://www.freshlyfish.nl wil dat veranderen met de introductie van de visbox. Zelf kiezen uit meer dan 25 visproducten die panklaar thuisbezorgd worden; meer vis eten was nog nooit zo makkelijk.



Waar in IJsland ruim 90 kilo vis per jaar per persoon wordt gegeten, steekt Nederland (als land wat jaarlijks meer dan een half miljard aan vis vangt) daar maar magertjes bij af met 21 kilo per jaar per persoon. De Zuid-Europese landen zijn koplopers in de Europese visconsumptie, met ruim 33 kilo in Frankrijk, 45 kilo in Spanje en ruim 55 kilo in Portugal. Nederland exporteert dan ook jaarlijks voor miljarden aan vis naar de landen rondom de Middellandse Zee.



Vis-vrees

Zonde dat zoveel lekkers alleen maar in Zuid-Europa wordt gegeten, vindt Emma Wakker, één van de ondernemers achter Freshly Fish. ,,We hebben als land met onze eigen vloot en vissers zoveel heerlijks te bieden, maar toch vindt de vis bij lange na zijn weg niet naar de Nederlandse consument. Nederlanders hebben niet altijd een goede viswinkel in de buurt of zijn bijvoorbeeld bang voor een ingewikkelde bereiding. Die drempels willen wij graag wegnemen want vis-vrees is helemaal niet nodig’’, lacht Emma. De missie van Freshly Fish is om heel Nederland te laten genieten van de schatten uit de zee. ,,Vis is gewoon lekker, naast het feit dat het een goed alternatief voor vlees is, is vis bovendien duurzaam én gezond. Met onze webshop heeft iedereen toegang tot allerlei soorten vis en het wordt nog bij je thuisbezorgd ook.’’



De ondernemers achter Freshly Fish zijn alle vier Urker van geboorte en mede daardoor visliefhebbers in hart en nieren. ,,We hebben allemaal wel een visserman in de familie en weten dus uit eigen ervaring hoe lekker vis is. Het is voor ons belangrijk dat we alleen kwaliteitsvis leveren die duurzaam gevangen of gekweekt wordt en waar de lijntjes met de vissers heel kort zijn. Onze Noordzee-vis wordt bijvoorbeeld gevangen door schipper Tromp van Slooten en zijn bemanning van de UK225. In weer en wind varen ze iedere week uit om de beste vis uit het seizoen te vangen. Nu in februari genieten we graag van een lekker scholletje.’’



Menukaart

Het assortiment van Freshy Fish lijkt wel op een menukaart van een goed visrestaurant: heilbot met tuinkruiden, zeebaars met citroen en chiliboter rozetjes, zalm Wellington of kabeljauw met pesto en kaas. Alle visproducten worden in ovenschaaltjes of skinpack verpakking vriesvers thuisbezorgd. Even bereiden in de oven of pan en klaar is de thuiskok. Gemak staat voorop bij Freshly Fish. ,,De enige manier om visvrees te overwinnen is om het zo makkelijk en lekker mogelijk te maken. Daarom kunnen onze klanten zelf kiezen uit kant en klare visfilets, gemarineerd of juist naturel. Geen moeilijk gedoe met zelf fileren: iedereen kan nu heerlijk thuis restaurantwaardig vis eten!’