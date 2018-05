Beleef de jubileum Kunstschouw 2018 in Zeeland

De 25e editie van de Kunstschouw opent op 15 juni spectaculair met zoute zeewierkaviaar, ijsjes met namen als icequeen of chocopanda en dramatische kijkspelen. Verder performances met modellen, muziekanten en dansers.



Choreograaf en beeldend kunstenaar Toer van Schayk verricht de opening.



Vanaf 16 juni zijn de 38 locaties dagelijks van 10 tot 5 uur open. Het is een route met mooie, spannende en onverwachte hedendaagse kunst.



Dit jaar is het thema Kunst NATUUR lijk. Kunst in relatie met mens en voedsel, klimaat, vergankelijkheid en schoonheid. Een breed thema met veel verrassingen. Wat te denken van een kerk vol Zoete Zonde, biecht het allemaal maar op. Maar er is ook een kwijtzing-afvaltoilet om alle zorgen achter te laten na het zien van plastic soep, afvaldieren, bommen, art snacks, een regen oerwoud en wachters bij een heus slot met ijzeren geduld. Ja er is veel tussen hemel en aarde. Het is allemaal te zien op de Kunstschouw.



Maar er is nog meer: ook beeldhouw- en schilderkunst, fotografie, keramiek, kunstprojecten van schoolleerlingen en kunstperformances, een poëzieroute, muziek en workshops.



Meer dan 200 kunstenaars tonen op de locaties in 11 dorpen van Schouwen-Duiveland ruim 1500 kunstwerken aan 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. In kerkjes, boerenschuren, een molen, hofsteden en tuinen zijn die werken te zien; sommige privé locaties zijn alleen dan voor publiek geopend.



De route voert langs prachtige (ring)dorpen, polders, bos en strand, waar de Oosterschelde kreeft en de Zeeuwse mosselen de bezoekers al opwachten.



Geniet op de fiets (of in de auto) van de vele diverse kunstuitingen en van het landschap in het Zeeuwse licht.



Nieuwsgierig? Zie voor alle informatie en de route het full color Kunstschouw magazine dat vanaf 18 mei verkrijgbaar is. Hoe?



Bij de VVV’s in Zeeland en via de website http://www.kunstschouw.nl/bezoekers/magazine/

Zie ook http://www.kunstschouw.nl/ en op Facebook Kunstschouw Zeeland https://www.facebook.com/kunstschouw/