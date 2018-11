Minister van Engelshoven lanceert nieuw mbo-portal KiesMBO.nl

Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans dat ik een baan vind als ik mijn opleiding heb afgerond? Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep.



KiesMBO.nl geeft jongeren in het vo en mbo (en hun ouders) een overzicht van mbo-opleidingen, beroepen en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Ook voor docenten en decanen is Kiesmbo.nl een waardevolle tool, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de lessen loopbaanoriëntatie en –begeleiding. De portal integreert de inhoud van de websites MBO Stad en Beroepeninbeeld.nl, die voortaan naar Kiesmbo.nl zullen doorverwijzen.



Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven: “Met de ontwikkeling van ‘KiesMBO’ ondersteunen we jongeren, ouders en docenten bij het praten over en het maken van bewuste en afgewogen studie- en loopbaankeuzes. Naast objectieve en betrouwbare informatie over werkvelden, beroepen en functies, opleidingen en het perspectief op de arbeidsmarkt, biedt de portal aanvullende informatie over de tevredenheid van studenten over hun opleiding, percentages geslaagden, kans op werk en doorstroom binnen het mbo of naar het hbo. Zo kunnen studenten door het bos de bomen zien en de verstandige keuze maken die bij past bij hun plaatje van de toekomst.”



Ton Heerts, duo-voorzitter SBB en voorzitter MBO raad: “Vanaf nu is er 1 plek waar alle informatie over ons mooie mbo samenkomt. De combinatie van informatie over zowel opleidingen als beroepen is een goed voorbeeld van de kracht van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB. Om ervoor te zorgen dat de portal aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep, zijn jongeren vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van KiesMBO.nl.”



Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “KiesMBO.nl is een mooi en handig instrument om jongeren goed te kunnen begeleiden bij het maken van hun keuze voor studie en beroep. Ik roep dan ook graag docenten, mentoren en decanen op om deze portal en de bijbehorende lesbrieven te gebruiken.”



KiesMBO.nl is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. KiesMBO.nl wordt voortdurend geactualiseerd met cijfers en informatie van de scholen en SBB over beroepen, opleidingen en de arbeidsmarkt.