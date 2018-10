Ondernemerstalkshow NV Zaanstad start 15 oktober in Zaantheater

2 oktober 2018 – Maandag 15 oktober wordt in de foyer van het Zaantheater voor de eerste keer de ondernemerstalkshow NV Zaanstad gehouden. Dat gebeurt op initiatief van het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland, de gemeente Zaanstad en ondernemersvereniging ZON. Tijdens de NV Zaanstad wordt op basis van interviews het ondernemen in stad en streek belicht. Niet alleen de O van Ondernemen, maar ook die van Onderwijs en Overheid komen aan bod. De NV Zaanstad is 15 oktober gratis toegankelijk. Na een inloop vanaf 16.30 uur vindt van 17.00 tot 18.00 uur de talkshow plaats en kan er aansluitend tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.







De interviews worden gedaan door Jaap Sluis, een van de bedenkers en presentatoren van de in Haarlem al tien jaar succesvolle NV Haarlem. De NV Zaanstad presenteert hij samen met de uit Zaanstad afkomstige onderneemster Rosalie Smit. Als de NV-formule in Zaanstad aanslaat, is het de bedoeling om de ondernemerstalkshow in 2019 drie keer te houden.



De NV-redactie richt zich in de programmering op alle gemeentedelen en alle branches en kiest voor zo veel mogelijk variatie. Mannen, vrouwen, starters, eenpitters, zoekend, gearriveerd, eigen baas, loondienst, enz. Uiteraard valt aan gebaande paden en bekende gezichten niet te ontkomen. Maar de uitdaging ligt vooral in het belichten van verborgen kracht en kansen en het waar mogelijk tot stand brengen van interessante dwarsverbanden. Met het oog op de gewenste vaart en variatie worden verschillende onderdelen geprogrammeerd. Langere gesprekken, snelle interviews en speciale rubrieken wisselen elkaar in hoog tempo af.



De ondernemerstalkshow wordt stimulerend en uitdagend van toon. Met ruimte voor een kritische kanttekening of tegengeluid. De NV Zaanstad gebruikt inhoud als bindmiddel en biedt behalve het bedrijfsleven ook bestuurders, ambtenaren en onderwijsmensen een podium. Maar als zij aanschuiven is het altijd in relatie tot de economie van stad & streek en bij voorkeur samen met ondernemers. De NV Zaanstad is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen.



De toegang is gratis. Belangstellenden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via www.nvzaanstad.nl Bezoekers zijn vanaf 16.30 uur welkom in het Zaantheater. De NV Zaanstad is mogelijk geworden dankzij de ondersteuning van onder meer het Zaantheater, Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland, de gemeente Zaanstad en ondernemersvereniging ZON.