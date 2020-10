Winkelketen Wam Denim opent winkels in crisistijd

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft het kledingmerk voor heren Wam Denim zeven winkels geopend. Er staan voor dit jaar nog vijf op de planken. “De contracten worden nu getekend”, zegt CEO Samim Nasrollah.



Het Nederlandse modemerk is in slechts 10 jaar uitgegroeid tot een vast onderdeel van het winkellandschap in ons land. Het telt meer dan 40 winkels, grotendeels verdeeld over grote steden, van Leeuwarden tot Maastricht. “In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onze stijl het ook heel goed doet in de steden buiten de randstad. Het is verfrissend, stijlvol, maar ook een beetje stout en voor een schappelijke prijs. Dit maakt ons uniek en onderscheidend.”



Het merk is vooral onderscheidend in het brede assortiment aan jeans, colberts, jassen, maar vooral overhemden. De overhemden zijn frivool en kleurrijk, maar het blauwe werkoverhemd is er ook te vinden.



In de afgelopen crisismaanden heeft het bedrijf winkels geopend in onder meer Winterswijk, Middelburg, Haarlem, Antwerpen en Turnhout.



Hoe het familiebedrijf gedurende de crisis aan het groeien is, is veelzeggend over de focus van het bedrijf om een dominante rol te spelen in het retaillandschap. Nasrollah: “Het runnen van een bedrijf is koorddansen op 10 meter hoog. Nu met de coronacrisis is het niet alleen erop lopen, maar ook nog akrobatische toeren uithalen.”



Nasrollah zegt dat het bedrijf niet immuun is gebleken voor het feit dat winkelstraten spookstraten zijn geworden. “Wij hebben vrij vroeg na het uitbreken van de coronacrisis besloten om flink in onze marges te snijden. We hebben daarom onze prijzen over de gehele breedte van ons assortiment vooralsnog blijvend met de helft verlaagd.”



De ondernemer ziet dat de crisis ook positieve kanten heeft en kansen biedt: “Ik merk dat veel verhuurders met ons meedenken en we goede deals met hen kunnen sluiten. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat ook in deze tijd de economie blijft draaien. De crisis heeft ons dichterbij elkaar gebracht”, aldus Nasrollah.



Net als vele collegamerken heeft Wam Denim de investeringen in online activiteiten flink opgeschroefd. In tegenstelling tot andere merken zegt het bedrijf altijd te kiezen voor een even grote focus op offline en online activiteiten. Nasrollah: “Het koopgedrag van de man is heel anders dan dat van vrouwen. Zij zijn vaak behoorlijk terughoudend om iets nieuws uit proberen, maar als ze daar een beetje bij geholpen worden dan zijn ze daar heel blij mee. Onze collega’s op de werkvloer zijn personal shoppers op locatie. Ze komen met advies en helpen de man echt aankleden. Deze persoonlijk benadering is wat de winkelbeleving in onze winkels zo sterk maakt en waarom fysieke winkels voor ons belangrijk blijven.”



Deze persoonlijke benadering, de menselijkheid, is ook een van de redenen dat we het aantal winkels blijven uitbreiden in deze tijd. “Als je het helemaal afpelt tot de kern zitten wij in de business van mensen de mogelijkheid te geven om alles uit leven te halen”, zegt Nasrollah. “Clothes make the man is het oude adagium. Ik denk dat dat klopt. Ik hoor ook van onze collega’s op de winkelvloer dat klanten het merk associëren met zelfvertrouwen, stijlvol, kleurrijk. Prachtig vind ik dat! Wat is er mooier? Vooral nu, nu mensen het al zo moeilijk hebben.”



Ondanks het feit dat het bedrijf in oorlog modus opereert, kijkt het uit naar de komende tijd en het nieuwe jaar. “Laat ik duidelijk zijn: de lockdownmaatregelen doen ons echt pijn. Maar ik ben ook blij dat onze winkels open kunnen blijven. Dat mensen gewoon nog de straat opgaan en zoveel mogelijk hun leven op de oude leuke manier willen leiden. En ik ben er ook van overtuigd dat mensen ook een feest van de feestmaanden gaan maken. Ik wil er niet aan geloven dat mensen zich laten opsluiten, zelfs als de horeca gesloten is.”



De CEO blikt vooruit op het komend jaar. “Ik kijk uit naar volgend jaar, dan zullen we onze flagship store in Sugar City openen. Dat gaat echt mooi worden. Er komt een einde aan de coronacrisis. Wij zijn er klaar voor!”