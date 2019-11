Finalisten Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2019 bekend

Karin Pastoor, teamleider Basisregistraties/ GEO-informatie en Archief, SWO De Wolden Hoogeveen

Mohamed Hoesein, manager Jobhunters, gemeente Amsterdam

Dennis van Heteren, programmamanager Omgevingswet, gemeente Emmen

Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur Business Accounting, gemeente Almere

Dennie Kip, medewerker Facilitaire Zaken, gemeente Deventer

Peter van Duijnhoven, vakspecialist Regiobeheer, waterschap Limburg

Jaap van Dooren, manager Kwaliteit, UWV

Jolanda Fiseler, clustermanager Concernadministratie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heidi Roks-Mauritz, coördinerend beleidsmedewerker, ministerie van Financiën

Henny van Rij, coördinerend beleidsmedewerker, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Paul Waagmeester, expert Vastgoed en Infrastructuur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zabit Sahan, juridisch medewerker Helpdesk, Nederlandse Emissieautoriteit

Wim Brenkman (provinciesecretaris, provincie Drenthe)

Jelle van Haaster (onderzoeker Cyber Operations, Universiteit van Amsterdam en Jonge Ambtenaar 2017)

Carsten Herstel (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Anne Langenesch (programmamanager Omgevingswet gemeente Zaanstad en Ambtenaar van het Jaar 2018)

Abdou Najib (gemeentesecretaris, gemeente Baarn)

Karin Sleeking (directeur A&O fonds Gemeenten)

Martijn van der Steen (bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB)

De finalisten van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2019 zijn bekend. Na het tellen van ruim 14.000 stemmen die via de website werden uitgebracht, zijn de volgende kandidaten in de top 12 beland:Decentrale overheden, management:Decentrale overheden, beleid:Decentrale overheden, uitvoerend:Rijksoverheid, management:Rijksoverheid, beleid:Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend:Deze kandidaten worden op 20 november aanstaande voorgelegd aan een deskundige jury, die uiteindelijk de definitieve top 12 kiest. De jury zal hiervoor speeddaten met de kandidaten en krijgt de volgende informatie aangeleverd: de motivatie voor de nominatie, een korte pitch (in de vorm van een video) van de kandidaat zelf en een motivatie van de leidinggevende en een collega. Voorzitter van de jury is Eveline de Kruijk, secretaris-directeur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Verder nemen in de jury plaats:Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).Op dinsdag 10 december worden de prijs voor de Ambtenaar van het Jaar 2019 en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. De PD Top 100 wordt ook gepubliceerd in een special en e-zine over de publieke professional, via de website en de e-nieuwsbrief. Verder worden de finalisten geïnterviewd en wordt de complete PD Top 100 (namen en functies) en een verslag van het juryberaad in deze special afgedrukt.