De vrouw staat twee dagen centraal in Theater aan het Spui

Theater aan het Spui in Den Haag staat op woensdag 17 en donderdag 18 oktober in het teken van de vrouw. De voorstellingen De Vrouw en WO-MAN zijn tegelijkertijd te zien in verschillende zalen. Voor-en na de voorstellingen komen er bijzondere gasten langs, zoals de oprichters van het bekende lingeriemerk Prude en Olave Nduwanje, o.a. feminist, transfemme en schrijver.



WO-MAN en De Vrouw



In deze hilarische en ontroerende voorstelling van Golden Palace over genderstress gaan Dionne Verwey en Ritzah Statia op zoek naar het evenwicht tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.Ze weten niet hoe ze zich als vrouw moeten gedragen, want diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke kracht. Dat schept de nodige verwarring over rolpatronen. Want wie moet er nu de vuilniszakken buiten zetten? Wie is de jager en wie is de prooi? In De Vrouw van Orkater/Lars Doberman spelen vier mannelijke acteurs. Gewapend met 1000+ afbeeldingen, 28 symbolische personages, 204 verschillende meningen, 15 elkaar tegensprekende muziekgenres, 4 musicerende acteurs, 1 beeldend kunstenaar, 1 visueel intermezzo, 1 regisseur die eigenlijk bij een ander collectief hoort en 0 vrouwen, gaat Lars Doberman op jacht. Om via ‘De Vrouw’ uit te komen bij… ja bij wat eigenlijk? Beide voorstellingen starten zowel op 17 als 18 oktober om 20.15 uur.



Randprogramma



Op woensdag 17 oktober om 19.30 uur vindt voorafgaand aan de voorstellingen De Vrouw en WO-MAN in de foyer van Theater aan het Spui een gesprek plaats met de bedenkers van het lingeriemerk Prude: Leslie ter Hofte en Karina de Vries. Prude is een lingeriemerk dat schoonheidsidealen wil bevragen om meer acceptatie op te wekken voor het eigen lichaam. "Wij zijn het beu dat vrouwen door sommigen nog steeds gezien worden als van nature preuts. Ons merk wil afrekenen met de nog altijd hardnekkige taboes en misvattingen rondom het vrouwelijk lichaam en seksualiteit. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat we tijdens de productie iets kunnen teruggeven aan de maatschappij. Hierdoor hebben we in eerste instantie gekozen om de collectie deels te laten maken in de vrouwengevangenis." Ook is er na afloop van de voorstelling De Vrouw een nagesprek in de zaal met de acteurs uit dit stuk en de Prude-ondernemers. Op woensdag 18 oktober vindt voor-en na de voorstellingen De Vrouw en WO-MAN een gesprek plaats met Olave Nduwanje. Zij was afgelopen gemeenteraadsverkiezingen Kandidaat-Raadslid voor de Haagse Stadspartij, waar ze zich ten doel stelde om verbinding te zoeken. Olave identificeert zich als zwarte non-binaire, transfemme van Burundese afkomst; haar geaardheid is fluïde. Na op vier continenten te hebben gewoond, woont ze tegenwoordig in Den Haag. Ze is een van de auteurs in 'ZWART - Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen' en sinds kort heeft ze haar eigen YouTube-show: Olave Talks.



Kijk voor meer informatie op www.hnt.nl/overdevrouw.