Slagerij van Tilburg wint Spareribs Trophy 2018



De Spareribs Trophy 2018 is gewonnen door slagerij van Tilburg uit Sliedrecht. Op 25 juni ontving slager John van Tilburg deze felbegeerde Trophy van de vakwedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNS Inspiratiecongres in het sfeervolle Style Inn in Maarssen.



Slager Van Tilburg ontving de Trophy uit handen van juryvoorzitter Jord Althuizen. Keurslagerij Marco van Strien uit ’s Gravenmoer werd tweede in de vakwedstrijd om de lekkerste slagersspareribs. Keurslager Beverdam uit Rijssen behaalde de derde plaats.



Op basis van een voorselectie, een finaleronde met mysteryaankoop werden alle spareribs gekeurd op geur, smaak, samenstelling en bewerking. De vakkundige jury bestond dit jaar uit de winnaar van vorig jaar: slager Peter van den Broek uit Den Haag, Onderwijsmanager SVO vakopleiding food Rinus de Rijder en juryvoorzitter, bbq guru en carnivoor, Jord Althuizen.



Volgens de jury was de winnende spareribs van Slagerij van Tilburg een perfecte sparerib: “Deze ribs hebben een goede smaak en heerlijke bite. Een product dat ongetwijfeld zeer geliefd is bij de consument. Met het oog op het barbecueseizoen zijn dit spareribs om voor om te rijden.” Slager John van Tilburg was dolenthousiast: “We hebben wel eens eerder in de finale gestaan maar nog nooit gewonnen. We zijn dan ook super trots, dat we onszelf voor het eerst winnaar van de Spareribs Trophy mogen noemen. Onze sparerib is een puur ambachtelijk product en daardoor zeer geliefd bij onze klanten. Deze prijs is een bekroning op ons werk!”



Tijdens de feestelijke uitreiking ontvingen alle finalisten een beker en hun oorkonde.



De overige finalisten die een eervolle vermelding ontvingen, in willekeurige volgorde, zijn:



· De Ambachtelijke Dorpsslagerij uit Amersfoort



· Vleeschmeester uit Hendrik Ido Ambacht



· Keurslagerij Muilwijk uit Ameide



· Keurslagerij Koen van Vugt uit Drunen



· Keurslager Horst uit Epe



· Keurslager Hermanussen uit Overasselt



· Slagerij Beerens uit Eindhoven



De lekkerste spareribs ook op Binnenhof Barbecue



Deze winnende spareribs van Slagerij van Tilburg worden ook geserveerd op de Binnenhof Barbecue in Den Haag op donderdag 5 juli. De Binnenhof Barbecue vindt al tientallen jaren plaats op de laatste vergaderdag van het parlementaire seizoen. De barbecue wordt georganiseerd door de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie (NEPLUVI). De Koninklijke Nederlandse Slagers levert met deze ambachtelijke slagers-spareribs een bijdrage aan dit evenement.



De Spareribs Trophy is één van de vakwedstrijden die de KNS organiseert. In september gaat de strijd om de Lekkerste Bal Gehakt van start.



Over de Koninklijke Nederlandse Slagers



Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is de enige branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS werkt aan een professionele en toekomstbestendige slagersbranche waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman.



De KNS ondersteunt haar leden, zowel individueel als in collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, persoonlijk advies, producten en diensten, ledenvoordelen, informatie en inspiratie. Hart voor slagers is ons motto en daarmee maken wij ons hard voor de slagersbranche.



Over Slagerij van Tilburg



Slagerij van Tilburg is een echt familiebedrijf en bestaat al sinds 1950. Begonnen in Leiden en via Bodegraven, nu gevestigd in Sliedrecht. Vorig jaar is de slagerij verhuisd naar een nieuw pand waarbij de winkel meteen helemaal is vernieuwd. Passie voor lekker eten en dat zie (en proef je) in de winkel. Een groots assortiment vleesproducten maar ook voor salades en maaltijden ben je bij Slager van Tilburg aan het juiste adres. En nu ook voor de beste spareribs van Nederland!