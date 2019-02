Burgemeester Marja van Bijsterveldt slaat historische herslag

Delft, 21 februari 2019 – De burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, slaat vandaag met een historische slingerpers de Ceremoniële herslag van de Dukaton "Zilveren Rijder". De Dukaton was een officieel betaalmiddel in de Gouden Eeuw en wordt dit jaar weer tot leven gebracht met een unieke Royal Delft munthouder.



Themajaar van Nederland: Rembrandt en de Gouden Eeuw



In 2019 staat Nederland in het teken van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Twee eeuwenoude bedrijven, die beiden hun oorsprong vonden in ambachtelijk werk, hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk nemen Royal Delft en de Koninklijke Nederlandse Munt u mee naar het themajaar ‘Nederland in de Gouden Eeuw’ met de herslag van een zilveren Dukaton in een Delfts Blauwe munthouder. Deze exclusieve uitgifte is genummerd en streng gelimiteerd.



Bert van Ravenswaaij, CFO Koninklijke Nederlandse Munt: “Deze unieke samenwerking in het Gouden Eeuw themajaar vinden wij ontzettend bijzonder. We wekken een munt uit de Gouden Eeuw opnieuw tot leven door het bundelen van traditionele ambachten.”



Henk Schouten, CEO Royal Delft Group: “Met de munthouder komen twee bedrijven bij elkaar met ieder een rijk ambachtelijk verleden, een samenwerking waar ik trots op ben. Het robuuste doch fijn beschilderde aardewerk van Royal Delft samen met de laser precisie geslagen munten van Royal Dutch Mint is een prachtige combinatie.”



Twee ambachten gebundeld



De officiële herslag van deze handelsmunt uit de gouden eeuw wordt opnieuw tot leven gebracht door de Koninklijke Nederlandse Munt. Deze unieke uitgifte wordt gepresenteerd in een ambachtelijke munthouder, gemaakt door Royal Delft. De munthouder toont de schildering van ‘het munten slaan’ uit de Gouden Eeuw. De Dukaton is verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse Munt via www.knm.nl/royaldelft.