Opgaande financiële lijn Bruna zet door

Bruna zet positieve stappen in de verbetering van de financiële prestaties. Uit de jaarrekening 2018 blijkt weliswaar dat er conform verwachting nog sprake is van een beperkt verlies, maar de winkelketen heeft volgens plan het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2017 verder verbeterd.



De EBITDA over 2018 komt uit op -€ 1,4 miljoen (2017: -€ 5,5 miljoen), inclusief een aantal éénmalig posten waaronder kosten die Bruna heeft gemaakt voor de insourcing van de kerntaken en de strategische heroriëntatie. Zonder deze kosten zou de genormaliseerde EBITDA over vorig jaar op een plus uitkomen van € 0.6 miljoen.



Het in 2017 ingezette veranderingsproces om Bruna beter te positioneren en weer winstgevend te maken heeft in 2018 zijn vruchten afgeworpen. Parallel aan kostenreducties is hard gewerkt aan het versterken van de organisatie en het vormgeven van de omnichannel strategie.



Algemeen Directeur van Bruna George Steur: “Door de insourcing van primaire processen en de invulling van (management) sleutelposities is in 2018 de slagvaardigheid van de organisatie vergroot. Investeringen in een geheel vernieuwd bruna.nl platform en de vervanging van de kassasystemen in alle Bruna winkels zijn belangrijke mijlpalen in de uitrol van de omnichannel strategie.” Met de verhuizing begin 2019 van het Bruna hoofdkantoor naar Amsterdam is een eerste volledig jaar onder de vlag van de Shared Stories Group conform plan bezegeld.



Als onderdeel van de omnichannel strategie heeft de winkelketen een herpositionering van het merk Bruna ingezet. De keten wil zoveel mogelijk mensen inspireren om elke dag tijd voor ontspanning te nemen, door te lezen, schrijven, maken, leren, spelen en doen. In 2019 is dat middels mediacampagnes zichtbaar in alle beschikbare uitingsvormen.



Voor dit jaar verwacht Bruna een verbetering van de (kern)omzet en marge, voor zowel het fysieke als digitale kanaal. Daarnaast ziet de keten kansen in de uitbreiding van het aantal winkels binnen de formule. Het bedrijf is positief gestemd over de toekomst en zal naar verwachting in 2019 voor het eerst in jaren weer zwarte cijfers schrijven.