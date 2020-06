Go and Tell: “Relaties versterken belangrijker dan ooit in coronatijd”

Veel relaties zijn door de coronacrisis onder druk komen te staan. Nu het weer is toegestaan om in kleine groepen bij elkaar te komen, organiseert Go and Tell op 16 juli in de Prodentfabriek in Amersfoort Simply Jesus Persoonlijk. Samen met relatietherapeut Hans ’t Hart van Triple Impact duikt David de Vos de diepte in over het huwelijk, relaties, boosheid en de dramadriehoek.



Kans voor je relatie



De vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten, verwacht dit jaar een toename van het aantal echtscheidingen als gevolg van de coronacrisis, mogelijk wel tienduizend meer dan normaal. ‘Het doet wat met je relatie als je zo dicht op elkaar zit. Verborgen spanningen komen naar boven. Tegelijkertijd beseffen we sterker dan ooit hoe belangrijk onze geliefden zijn en dat we elkaar nodig hebben. Daardoor is de coronacrisis ook een kans om je relatie te versterken’, zegt David de Vos over Simply Jesus Persoonlijk.



Simply Jesus Persoonlijk



Simply Jesus Persoonlijk wordt gehouden in meerdere steden van Nederland. In een intieme setting brengt David de Vos korte, bemoedigende en inspirerende boodschappen, waarvan de thema’s per avond verschillen. Eerder werden Zwolle, Haarlem, Apeldoorn en Rotterdam aangedaan.



Opnames



Het is de missie van Go and Tell om de boodschap van Jezus via allerlei mediakanalen zoals internet, radio en televisie te verspreiden. Om die reden worden er tijdens de avond video-opnames gemaakt. Eerdere opnames zijn te zien op YouTube.



Aanmelden



Simply Jesus Persoonlijk vindt plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort op donderdag 16 juli 2020, aanvang 19:30. Aanmelden kan als individu of als huishouden (leeftijd: 20+). Vanwege de richtlijnen van het RIVM is het aantal plaatsen beperkt. Meer informatie over het evenement en kosten zijn te vinden op: www.goandtell.nl/persoonlijk