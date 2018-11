Ondernemers Noord-Nederland in het zonnetje op Dag van de Ondernemer

MKB-Nederland heeft in 2016 elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. De dag is een traditie geworden om het ondernemerschap te vieren en ondernemers in het zonnetje te zetten. MKB Noord gaat, onder anderen samen met de Metaalunie, op bezoek bij enkele ondernemers in Noord-Nederland en organiseert opnieuw de MKBorrel. Deze editie vindt vanaf 16.00 uur plaats in het Stadslab te Groningen.



Bedrijfsbezoeken



In Noord-Nederland is de dag, net als voorgaande jaren, breed opgepakt. De bestuursleden van MKB Noord en de Metaalunie bezoeken samen met Tweede Kamerleden en verschillende regionale politici bedrijven in Noord-Nederland. Patrick Brouns en Anne Kuik zullen een bezoek brengen aan Groenoord BV in Groningen, Sander de Rouwe en Aukje de Vries gaan langs bij Tolsma Tanks in Heerenveen. Agnes Mulder, Henk Brink en Bouke Arends zijn die ochtend bij Klement Metaaltechniek in Klazienaveen. René Paas gaat naar reuzenradbouwer Lamberink in Overschild.



“Ondernemers zijn van ongekende waarde voor ons land en onze regio”, zegt Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord. “Ze opereren voor eigen risico, creëren groei en banen en dragen bij aan onze economie en welvaart. Ze verdienen daarvoor respect en op deze manier bedanken we ze voor hun bijdrage en durf. Een positieve dag waarop we hen een welgemeende schouderklop geven en onze blijk van waardering uitdragen.”



MKBorrel



De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een gezellige MKBorrel, waar al meer dan 100 ondernemers zich voor hebben aangemeld. Dit keer geen inhoudelijke bijdrage maar puur een gezellig netwerkmoment tijdens de Dag van de Ondernemer. De borrel vindt plaats in het Stadslab, de plek waar het vroeger én nu bruist van ondernemerschap.



Activiteiten Dag van de Ondernemer in Noord-Nederland



16.00 uur – 18.00 uur: Afsluitende MKB Borrel in StadslaB Groningen



Drenthe



8.30 – 10.30 uur Klement Metaaltechniek BV, Klazienaveen



Aanwezig zijn:



Agnes Mulder, lid Tweede Kamer voor het CDA



Hilbert Wiechers, bestuurslid MKB Drenthe



Siemon Bouma, eigenaar Klement Metaaltechniek BV



Bert Rundervoort, buitendienst adviseur Koninklijke Metaalunie



Henk Brink, gedeputeerde EZ



Richard Veldkamp, Projectleider Biobased Economy en Hernieuwbare Energie



Tanja Sextro, beleidsadviseur Onderwijs-Arbeidsmarkt



Bouke Arends, wethouder EZ gemeente Emmen



Wim Dondorff, directeur Metaaldraaijerij Dondorff en bestuurslid KMU



Marjan Fijma, directeur Jovi BV en bestuurslid KMU







Friesland



9.30 – 12.00 uur Tolsma Tanks, Heerenveen



Aanwezig zijn:



Aukje de Vries, Tweede Kamerlid



Jorn Tolsma, directeur Tolsma Tanks



Sander de Rouwe; gedeputeerde EZ



Rudolf Botma, beleidsadviseur



Hans Broekhuijzen, wethouder EZ Heerenveen



Wouter de Groot, accountmanager EZ



Alko Seinstra, Metaalunie



Betty Hamstra, directeur Wadro en bestuurslid;



Anna van Lang, directeur KSML en bestuurslid







14.30 – 16.00 uur Pento Audiologisch Centrum Friesland



Aanwezig zijn:



Aukje de Vries, lid Tweede Kamer voor de VVD



Nanda Duin, Pento



Trudie Timmerman, bestuurslid MKB Friesland



Marco Strik, Fenac







Groningen



10.45 en 11.45 uur Reuzenradbouwer Lamberink, Overschild



Aanwezig zijn:



René Paas, CvdK provincie Groningen



Eigenaar Kokkie Kroon en enkele personeelsleden



Rinze van der Born, MKB Noord



Marja Doedens, bestuurslid MKB Groningen



9.30 – 12.00 uur Groenoord BV, Groningen



Aanwezig zijn:



Anne Kuik, Tweede Kamerlid CDA



Menko Boersma, directeur Groenoord BV:



Patrick Brouns, gedeputeerde EZ



Meindert Tuin, beleidsadviseur



Philippe Hondelink, regiosecretaris Metaalunie;



Dick Bosker, directeur Machinefabriek Bosker en voorzitter district Noord;



Wytze Anema, directeur Wifo-Anema BV en bestuurslid;



Sophie Bakker, directeur Max Springs en bestuurslid



Voor acctiviteiten georganiseerd door de gemeenten zelf, kijk op https://www.dagvandeondernemer.nl/activiteitenagenda







Gemeente Aa en Hunze: Wethouder Bas Luinge van Economische Zaken gaat ‘s ochtends op bedrijfsbezoek.



Gemeente Wolden en Hoogeveen (gezamenlijk): Gemeente Wolden Hoogeveen nodigt starters en de nieuw gevestigde ondernemers van het afgelopen jaar uit op het Gemeentehuis om kennis te maken met Burgemeester en Wethouder Economie en team Economische Zaken.



Provincie Fryslan: Brengt met de gedeputeerde een bezoek aan drie bedrijven.



Gemeente Sudwest-Friesla: Op maandag 19 november vindt de MKB Tour van de provincie Friesland plaats in Sudwest-Frieslan, met als thema internationalisering.



Gemeente Tytsjerksteradiel: Het college brengt een en bedrijfsbezoek aan het bedrijf Solidd Steel Structures in Sumar.



Gemeente De Wolden / Zuidwolde: Starterende ondernemers zijn tussen 08.00 en 10.00 u van harte welkom in het gemeentehuis in Zuidwolde.Het wordt een ochtend om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.