EDC grootste erotische online retailer na overname Beate Uhse

EDC, het bedrijf achter EasyToys.nl, en de grootste crediteur van Pabo 4.0 stemden in met de overname van de e-commerce activiteiten van de Beate Uhse Group uit het faillissement van Pabo 4.0. Door de geplande acquisitie wordt EDC een van de grootste online retailers van seksspeeltjes in Europa. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl reeds de grootste webshop van Nederland en België. Onder de voorwaarden van de overname zal EDC met onmiddellijke ingang alle Beate Uhse-webshops Pabo.nl, Pabo.be, Beate-Uhse.com en AdametEve.fr bedienen.



De vraag naar seksspeeltjes is de laatste jaren enorm toegenomen, EDC had in 2018 een jaaromzet van ruim 21 miljoen euro met een gemiddeld groeipercentage van bijna 300% in de afgelopen jaren. Met de komst van internet kunnen consumenten discreet seksspeeltjes shoppen en het pakketje anoniem thuis laten bezorgen. Online shoppen neemt steeds meer in populariteit toe, de online aankopen van Europese webwinkels zijn de afgelopen jaren met gemiddeld 15% gestegen.



Beate Uhse is dé erotiek specialist van Europa met het grootste online platform voor erotische artikelen en een uitgebreid assortiment van 30.000 producten. Al 28 jaar heeft het bedrijf een toppositie in de erotiekbranche met de webshops Pabo.nl in Nederland, Pabo.be in België, Beate-Uhse.com in Duitsland en AdametEve.fr in Frankrijk.



EDC is het bedrijf achter EasyToys.nl, de grootste webshop in Nederland en België met ruim 14.000 erotische artikelen. Elke dag wordt de webshop door meer dan 100.000 consumenten bezocht. Het bedrijf is gevestigd in Veendam met een magazijn van ruim 8000 vierkante meter en ruim 140 medewerkers. Naast EasyToys.nl beheert EDC Retail meerdere webshops met erotische artikelen, produceert het bedrijf diverse eigen merken en levert aan andere webshops, distributeurs en retail shops wereldwijd.



Eric Idema, eigenaar en directeur van EDC: “Binnen EDC hebben we de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, hierdoor zien we veel kansen ons internationaal verder te ontwikkelen. We zijn dan ook verheugd over de overname van de e-commerce activiteiten van de Beate Uhse group, dit is een krachtig merk in Europa met een groot marktaandeel in met name Frankrijk (44%) en Duitsland (20%). De infrastructuur en het logistieke proces van EDC Retail zijn dermate efficiënt opgezet, waardoor we denken het bedrijf een mooie toekomst bij ons te kunnen bieden en het verder te doen laten groeien. Binnen 3 jaar verwachten we een omzet van 50 miljoen op jaarbasis te realiseren met de nieuwe bedrijfsstructuur.”



De transactie zal naar verwachting later deze maand worden afgerond.