GasTerra Ladiesrun 2020: virtueel hardlopen voor het goede doel

Vrouwen kunnen op zaterdag 28 en zondag 29 november toch de GasTerra Ladiesrun Groningen beleven. Dit jaar niet op een bruisende en roze Vismarkt, maar gewoon in de buurt, vanuit huis, met een innovatieve app. In één moeite door zetten ze zich dan in voor het goede doel Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker financiert.



Via de revolutionaire MyTrace-app wordt de beleving van de GasTerra Ladiesrun Groningen zo levensecht mogelijk nagebootst. Deelneemsters hebben tijdens deze virtuele editie de keuze uit vier afstanden: 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km en verschillende startwaves verspreid over de zaterdag en zondag. MyTrace neemt hen mee over het parcours in Groningen. Via hun oortjes horen zij een officieel startmoment; ook worden de gelopen tijden geregistreerd. Onderweg krijgen de loopsters verschillende audioboodschappen en aanmoedigingen van een enthousiast publiek te horen. Ook worden ze op de hoogte gehouden van hun tussentijden, gemiddelde snelheid en klasseringen en horen ze waar ze zich op het originele parcours zouden bevinden. Alle informatie, inclusief de eindtijd, verschijnt na afloop in de app op een persoonlijke tijdlijn.



Bewegen is essentieel



De virtuele GasTerra Ladiesrun Groningen geeft vrouwen de kans om hun trainingskilometers alsnog op een bijzondere manier te verzilveren. “Nu de deelneemsters niet naar het evenement kunnen komen, brengen wij de beleving van het evenement naar de deelneemsters. Wij geloven dat dagelijks bewegen essentieel is en een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van een gezondere wereld’’, aldus Michelle Mencke, projectmanager GasTerra Ladiesrun Groningen.



Pink Ribbon en GasTerra



Dankzij de inzet van de deelneemsters aan de Ladiesrun werd de afgelopen jaren een aanzienlijk bedrag opgehaald voor Pink Ribbon. Allen kunnen bij inschrijving een vrijwillige donatie aan Pink Ribbon doen of op het speciale actieplatform hun deelname aan de run laten sponsoren. Zo draagt ieder haar steentje bij aan nieuw en baanbrekend onderzoek. Dat is nog steeds hard nodig, want in Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. Vorig jaar ontving Pink Ribbon via de Ladiesrun een cheque met een totaalbedrag van € 13.000,-.



Dat hoofdsponsor GasTerra zich ook in deze uitzonderlijke omstandigheden weer met de Ladiesrun en het goede doel Pink Ribbon wilde verbinden sprak vanzelf. ‘GasTerra is blij dat de Ladiesrun dit jaar in een andere vorm door kan gaan’, aldus CEO Annie Krist. ‘Pink Ribbon verdient ook in deze Corona-tijd extra aandacht’.



Gratis aanmelden



Op www.ladiesrungroningen.nl/virtuele-editie kunnen deelneemsters zich gratis inschrijven om vervolgens met een unieke code toegang te verkrijgen tot de MyTrace-app en deze te gebruiken tijdens de run.