Airbnb stapt naar rechter om terugbetalen servicekosten te voorkomen

ROTTERDAM – Door zelf een rechtszaak aan te spannen tegen claimorganisaties probeert Airbnb te voorkomen dat het servicekosten moet terugbetalen aan klanten en woningverhuurders in Nederland. Op maandag 29 juni 2020 is het platform hiervoor een procedure begonnen bij de rechtbank in Rotterdam.



Op 9 maart 2020 oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat Airbnb de wet overtreedt door zowel bij klanten als woningverhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. In de afgelopen maanden zijn door diverse claimorganisaties namens tienduizenden Nederlanders vorderingen ingediend voor het terugvragen van onterecht aan Airbnb betaalde servicekosten.



Omdat de rechtszaak in Amsterdam slechts over een bedrag van 470,13 euro aan betaalde servicekosten ging, kon Airbnb niet tegen de uitspraak in beroep. Dat komt omdat dit bedrag onder de zogeheten appelgrens van 1750 euro blijft. Alleen bij vorderingen boven dat bedrag kun je in Nederland in hoger beroep. Airbnb moest dus iets anders bedenken. Deze week sloeg het platform alsnog terug. Door een procedure bij de rechtbank Rotterdam aan te spannen probeert Airbnb een principiële uitspraak te krijgen die haar alsnog in het gelijk stelt. Eigenlijk dus een verkapt hoger beroep.



Een van de partijen die wordt aangesproken door Airbnb is claimorganisatie Rabbin. ,,Airbnb heeft nu de vijf belangrijkste claimorganisaties aangesproken. Naast Rabbin, zijn dit Twee Heren B.V., Appeal B.V., Procedeerwinkel en de Consumentenbond Claimservice B.V.’ Airbnb start nu een procedure bij de rechtbank Rotterdam, de vestigingsplaats van Rabbin, maar het doel van het platform is een uitspraak van de Hoge Raad te verkrijgen, de hoogste rechter in Nederland”, legt advocaat Gert Poot van Rabbin uit. ,,Als de Hoge Raad Airbnb alsnog gelijk geeft, zullen rechters in Nederland dit volgen.” Poot denkt echter niet dat dit zal gebeuren. ,,De Rechtbank in Amsterdam heeft destijds heel zorgvuldig naar de argumenten van Airbnb geluisterd, maar heeft Airbnb op basis daarvan geen gelijk gegeven. Het lijkt er niet op dat Airbnb met nieuwe argumenten komt, dus ik verwacht niet dat de Hoge Raad de zaak anders beoordeelt”, zegt hij.



Airbnb heeft per brief aangekondigd ook een zaak te willen beginnen tegen diverse consumenten die hun claim hebben ingediend. Om hoeveel consumenten het gaat is niet duidelijk. Zelf heeft Airbnb het over een ‘beperkte groep reizigers van wie zij claimbrieven heeft ontvangen’. Hoe dit er precies uit gaat zien is niet duidelijk, maar mogelijk leidt dit ertoe dat consumenten die een claim hebben ingediend alsnog geconfronteerd worden met hoge juridische kosten. Alleen de consumenten die hun zaak hebben aangemeld bij Rabbin blijft dit risico bespaart. Zij hebben hun vordering op Airbnb namelijk verkocht aan de claimorganisatie en blijven dus zelf buiten schot.



Rabbin is een claimorganisatie met een heel andere aanpak dan de andere organisaties. In de eerste plaats omdat consumenten bij Rabbin ongeveer anderhalf keer zoveel terugkrijgen bij winst. In sommige gevallen zelfs zonder dat er een winstpercentage afgedragen hoeft te worden. Daarnaast treedt Rabbin niet op als gemachtigde, maar koopt zij de vorderingen van consumenten op. Hierdoor blijft de consument zelf dus buiten schot.



Het opkopen van vorderingen blijkt nu nog een voordeel te hebben. ,,Wij zullen de procedure die Airbnb begonnen is, gebruiken om een hoge tegenvordering in te stellen”, aldus Poot. ,,Die vordering bestaat uit alle servicekosten van alle consumenten die zich hebben aangemeld bij Rabbin. Mogelijk zullen andere kantonrechters in Nederland de uitkomst van deze procedure willen afwachten, voordat zij uitspraak doen. Als alles goed gaat, hebben de mensen die hun vordering verkocht hebben straks dan als eerste hun betaalde servicekosten terug.”