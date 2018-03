Honderden meldingen bevroren leidingen Utrecht door vrieskou

In Utrecht hebben veel mensen deze week last gehad van bevroren waterleidingen. Dit is het gevolg van het winterweer waardoor Nederland deze week geteisterd wordt. Loodgieters in Utrecht geven aan vol te zitten door de honderden meldingen die binnenkwamen over bevroren leidingen en watermeters. Ook bij Loodgietersbedrijf Marlo Baerts kwamen tientallen telefoontjes binnen.



Koude wind voornaamste oorzaak



In heel Nederland daalde het kwik de afgelopen dagen behoorlijk, zo ook in Utrecht. Woensdag en donderdag waren echter twee uitzonderlijk koude dagen. De temperatuur lag laag en er stond ook nog eens veel wind. Dit zorgde voor een gevoelstemperatuur die richting de -20 graden ging. Deze wind was de voornaamste oorzaak voor de bevroren waterleidingen. Leidingen die op de tocht liggen, werden namelijk blootgesteld aan extreem lage temperaturen. Gevolg: de leiding bevriest. Vooral leidingen in muren waar de wind op stond bevroren. Loodgieters werden overspoeld met oproepen. Overal in Utrecht ontstonden hierdoor lange wachttijden.



Lekkage door bevriezing



Een bevroren waterleiding kan voor problemen zorgen. Zo kan er een lekkage ontstaan. Wanneer water bevriest, zet het namelijk uit. Hierdoor kan een waterleiding knappen. Dit is helaas op veel plekken in Utrecht gebeurd. Op deze manier ontstaat een lekkage. Is dit in uw woning ook het geval? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten. Woningeigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het leidingwerk in hun eigen woning. Indien een leiding echter buiten bevriest en gaat lekken, zijn de kosten voor rekening van het waterbedrijf.



Geen water meer door bevroren leidingen



Is er geen sprake van een lekkage? Dan kan een bevroren waterleiding alsnog voor problemen zorgen. Water kan namelijk niet door een bevroren leiding stromen. Hierdoor kan het de kraan ook niet bereiken. Waterleidingen bevriezen bij dit weer vaak bij binnenkomst in de meterkast. Indien dit het geval is, kan het maar zo zijn dat een woning helemaal niet meer over water beschikt. Wachten tot de leidingen ontdooid zijn is natuurlijk geen optie. Dat kan met dit weer namelijk nog wel even duren. Zeker nu alle loodgieters in Utrecht volgeboekt zijn. Want kunt u nu het beste doen?



Ontdooi een bevroren waterleiding



Om het water weer door de leidingen te laten stromen, moet de waterleiding ontdooid worden. Dit kan met behulp van een föhn. Pas hierbij wel op, want door de warmte kan een waterleiding alsnog knappen. Bij een bevroren waterleiding is het beter de koude ruimtes te verwarmen. Zet bijvoorbeeld de verwarming in de buurt van de meterkast aan. Zit hier geen verwarming? Laat dan de deur van de woonkamer openstaan. Waterleiding kunnen ook ingepakt worden met dekens of bubbeltjesplastic. Op deze manier zijn zij beter bestand tegen de kou. De kans op een bevroren waterleiding wordt zo een stuk kleiner.



Is de leiding beschadigd of lukt het niet om de leiding te ontdooien? Dan kunt u het beste contact met Loodgietersbedrijf Marlo Baerts opnemen: https://deloodgieterutrecht.nl.