Operatiekamer van de toekomst voor kids op herhaling bij CORPUS!

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 5 oktober (van 11:00-17:00 uur) kunnen kinderen in CORPUS ‘reis door de mens’ ontdekken hoe het is om zelf chirurg te zijn. Zij maken kennis met nieuwe technieken die in ziekenhuizen gebruikt worden om mensen te behandelen. Het is belangrijk om goed voor je lichaam en gezondheid te zorgen maar als je gezondheid het dan toch af laat weten, en je belandt in het ziekenhuis, dan kan techniek een belangrijke rol spelen. CORPUS en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken samen om een uniek kijkje in de ‘Operatiekamer van de toekomst’ te geven.



Na de ‘reis door de mens’ kunnen kids in échte operatiekleding starten met drie bijzondere operaties, begeleidt door o.a. specialisten van het LUMC. In de operatie 'Ultrasoon' wordt door middel van geluidsgolven gezocht naar de zieke plek, net als een echte radioloog. Met blacklight gaat de chirurg-van-de-toekomst op zoek naar fluorescente zieke plekken in de operatie ‘Fluor & Blacklight’ en in de operatie ‘Dokter Bibber Navigeert’ wordt gebruik gemaakt van Virtual en Augmented techniek.



De artsen en technici vinden het leuk om de vragen van Kids-Chirurgen te beantwoorden! De (groot)ouders en begeleiders kunnen meekijken en uiteraard kunnen er foto’s gemaakt worden van de kinderen in actie. Na drie geslaagde operaties ontvangen de deelnemers het CORPUS/LUMC Kids-Chirurg Diploma!



De ‘operatiekamer van de toekomst’ is een uitbreiding op de ‘reis door de mens’. De minimumleeftijd voor CORPUS is 6 jaar. CORPUS werkt met tijdsloten; op tijd reserveren is dus van belang.