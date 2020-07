VacatureVerbeteraar.nl gaat op in recruitment-module van Textmetrics

VacatureVerbeteraar.nl gaat op in nieuwe recruitment-module van Textmetrics



Analyse van tekst en werknemersmotivatie vanaf 1 september in 14 talen beschikbaar



VacatureVerbeteraar.nl, het product en algoritme van Intelligence Group en Jobdigger om vacatureteksten doelgroepgericht te schrijven, wordt per 1 september geheel geïntegreerd binnen de nieuw ontwikkelde recruitment-module van Textmetrics, een bedrijf gespecialiseerd in teksttechnologie. Daarmee worden vacatureteksten geoptimaliseerd voor Google, schrijfstijl en geslacht en geeft de software tegelijk feedback over de motieven van kandidaten en de haalbaarheid van een vacature. VacatureVerbeteraar.nl wordt in Nederland inmiddels door honderden recruiters toegepast bij het werven van kandidaten.



Het opgaan van VacatureVerbeteraar.nl in de teksttechnologie van Textmetrics is een logische stap in het verder automatiseren, professionaliseren en verbeteren van de kwaliteit van vacatureteksten in het recruitmentproces in Nederland en daarbuiten. Daarbij wordt het steeds belangrijker om geen doelgroepen uit te sluiten, bijvoorbeeld op het gebied van gender of laaggeletterdheid, en om informatie online eenvoudig vindbaar te maken.



Naast de Nederlandse markt zal de focus in de komende jaren ook op de Belgische, Duitse, Franse en Engelse markt komen te liggen. De ontwikkelde recruitmentmodule zal in 14 talen live gaan. De naam VacatureVerbeteraar en de bijbehorende website zal zichtbaar worden via Textmetrics Recruitment onder vermelding van ‘Powered by Jobdigger and Intelligence Group’. Op dit moment zijn Intelligence Group en Jobdigger een aantal nieuwe algoritmes aan het testen die moeten leiden tot nog verdere automatisering van het maken van vacatureteksten.



Gerichte vacatureteksten



Technologie maakt het steeds makkelijker om teksten doelgroepgericht te schrijven. Daarbij kan het uitgangspunt ‘geslacht’ zijn, door teksten te schrijven die meer gericht zijn op mannen of vrouwen (of juist genderneutraal). Ook kunnen teksten afgestemd worden op het opleidingsniveau, niveau van kennis van de Nederlandse taal, positiviteit en op het indexeren van Google. Door de tekstechnologie van Textmetrics te combineren met de data en technologie van Intelligence Group en Jobdigger, worden vacatureteksten ook gescreend op de juiste motieven van kandidaten en de haalbaarheid bij werving. In de toekomst worden daarnaast suggesties gedaan voor alternatieve functiebenamingen en wordt er getoetst op alle kenmerken van ‘Google for Jobs’.



“Het opgaan van de VacatureVerbeteraar binnen Textmetrics is een winst voor beide partijen. Textmetrics is het verst gevorderd in de internationale markt voor taaltechnologie. Tegelijkertijd hebben wij zeer gespecialiseerde data en algoritmes gericht op doelgroepmotieven waarmee beide oplossingen samen tot een sterke propositie leiden”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. “Het schrijven van vacatureteksten wordt als een van de minder leuke onderdelen van het recruitment werk gezien. De integratie van deze twee technologieën maakt het heel eenvoudig om een geoptimaliseerde en goede vacaturetekst te schrijven.”



“Met de integratie van VacatureVerbeteraar.nl binnen Textmetrics kunnen onze klanten op het gebied van recruitment belangrijke stappen zetten en ontstaat er een nieuwe generatie technologieën voor het verbeteren van vacatureteksten. Samen met Intelligence Group en Jobdigger hebben wij de ambitie om zowel Nederlandse als internationale recruiters en werkgevers een zeer eenvoudig en direct te gebruiken product aan te bieden”, aldus Marcel Leeman, directeur van Textmetrics.



“Data en slimme algoritmes maken het mogelijk om de wensen, skills en eisen van beroepen die al grotendeels gestandaardiseerd zijn, te integreren in bestaande teksten. Ook kunnen we uit tienduizenden goede vacatureteksten van de afgelopen jaren inspiratie halen om nieuwe teksten verder aan te passen. Deze ontwikkelingen die we nu testen en die straks geïntegreerd worden binnen de Textmetrics Recruitment Module kunnen recruiters overal ter wereld voorzien van de beste en meest geoptimaliseerde vacatureteksten”, aldus Bjorn Heijmans, medeoprichter van Jobdigger.



Over Textmetrics



Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.



www.textmetrics.com



Over Intelligence Group



Intelligence Group (Rotterdam) is een internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Wij verzamelen en verrijken arbeidsmarktdata en zijn hiermee marktleider in Europa. Deze data over de arbeidsmarkt helpt organisaties al meer dan zeventien jaar om kandidaten slimmer te verleiden en te werven in heel Europa én om hun positie op de markt te verbeteren.



www.vacatureverbeteraar.intelligence-group.nl



Over Jobdigger



Jobdigger (Arnhem, opgericht 2012) maakt de arbeidsmarkt inzichtelijk door middel van innovatieve oplossingen. Als snel groeiende organisatie weten klanten ons te vinden voor relevante arbeidsmarktdata die zij inzetten voor een sterkere marktpositie. Deze data ondersteunt organisaties bij hun leadgeneratie, wervingsactiviteiten en loopbaantrajecten.



www.jobdigger.nl