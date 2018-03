Nieuwe koers Pink Elephant: Cloud Services Integrator

Pink Elephant luidt met een deels nieuwe directie een nieuwe strategische koers in. De IT-dienstverlener focust zich vanaf nu op Outsourcing, Professional Services, Consulting & Education en Business Intelligence. Pink Elephant maakte al in 2017 de keuze om strategisch te investeren in haar IT Services activiteiten in Nederland, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. De recente verkoop van het Business Solutions onderdeel van Pink Elephant is onderdeel van de nieuwe koers.







De nieuwe strategie heeft als doel organisaties in staat te stellen om succesvol de transformatie naar de cloud te maken terwijl ze in de dagelijkse IT-ondersteuning van hun business volledig worden ontzorgd. Pink Elephant integreert zowel publieke als private clouddiensten met lokale IT-toepassingen naar een digitale werkomgeving. De vorm wordt hierbij optimaal aangepast op het type gebruik, bijvoorbeeld een ambulante zorgmedewerker met een volwassen mobiele werkplek op een tablet.



Onderscheidend in grootzakelijke markt



In Nederland richt Pink Elephant zich op nationale topspelers in de grootzakelijke markt. Dit type organisaties en bedrijven staat zichtbaar midden in de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan grote zorginstellingen en informatie-intensieve kennisorganisaties, Business-to-Consumer bedrijven, productie-, transport- en logistiekbedrijven en toonaangevende organisaties in de zakelijke dienstverlening. “Voor nagenoeg alle organisaties is IT van levensbelang. Van oudsher is Pink Elephant een people driven company. Zo onderscheiden wij ons ook bij onze klanten – door een betrokken en persoonlijke benadering in alles wat wij doen. Daarom is voor ons een goede cultural fit met onze klanten zo essentieel. Zo weten de klant en Pink Elephant elkaar altijd perfect te vinden, in welke situatie dan ook en hoe veeleisend die ook is”, licht General Manager Arnold van Mameren toe.



Portfolio



Het portfolio van Pink Elephant bestaat uit vier onderdelen: Outsourcing Services, Professional Services, Consulting & Education en Business Intelligence. Naast de uitbesteding van IT-beheerdiensten via Outsourcing Services kan Pink Elephant vanuit Professional Services kennis en expertise leveren wanneer daar, bijvoorbeeld tijdelijk, behoefte aan is. Pink Elephant’s adviesdiensten en opleidingen stellen organisaties in staat om hun IT, mensen en processen succesvol te transformeren in de snel veranderende wereld van moderne informatietechnologie. Met branchespecifieke Business Intelligence expertise maakt Pink Elephant informatie hanteerbaar om organisaties in staat te stellen betere beslissingen te nemen.







Nieuwe directie Pink Elephant



Matthijs Havinga is CEO en Mark de Lange is CFO van Pink Elephant Nederland, Pink Elephant Zuid-Afrika en Pink Elephant UK. De directie van Pink Elephant Nederland bestaat uit Arnold van Mameren (General Manager), Rob van Rinsum (Commercieel Directeur) en Bert van Polen (Director Outsourcing Services). Pink Elephant Business Intelligence wordt geleid door Directors Mikel Snijders en Dave Jansen.