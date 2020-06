Hondenbescherming wil kennis over honden vergroten met online PupQuiz

We zijn momenteel meer thuis dan normaal, waardoor ons sociale leven zich opeens veelal online afspeelt. Denk aan de digitale vrijmibo en het deelnemen aan een online pubquiz. En om het in huis gezelliger te maken, schaffen veel mensen ook een hond aan. Met een speciale online PupQuiz hoopt de Koninklijke Hondenbescherming de kennis van hondenliefhebbers op een leuke manier te testen, maar mensen er ook van te doordringen dat je een hond niet alleen voor deze Corona-periode aanschaft.



Het vele thuiszijn blijkt voor mensen een uitgelezen moment om hun langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het in huis halen van een hond. Waar mensen normaal gesproken nog blijven twijfelen of ze bijvoorbeeld wel genoeg tijd hebben voor een hond - of wat je met je hond doet als je op vakantie gaat - lijken deze bezwaren nu ineens van de baan. Met als gevolg dat veel mensen een hond ophalen uit het asiel en fokkers benaderen voor puppy’s.



“We ontvangen berichten van fokkers dat de vraag enorm is toegenomen. Kwam er voorheen één aanvraag per week binnen, nu zijn dat er wel zes per dag,” vertelt directeur Daphne Groenendijk van de Koninklijke Hondenbescherming. “Ook zien we asielen die nu zelfs bijna leeg zijn, terwijl ze normaal rond deze tijd nog maar een paar plaatsen vrij hebben.”



En hoewel legere asielen een goed teken lijken, baart het de Hondenbescherming ook zorgen. Want wat doen we met onze trouwe viervoeter als we weer hele dagen op kantoor en school doorbrengen, of zelfs weer op vakantie gaan?



Groenendijk: “Een hond brengt namelijk niet alleen veel, hij vraagt ook veel. Een hond kan wel 15 jaar worden en kost gedurende die periode tot wel vijftienduizend euro. Ook kan hij niet langer dan vijf uur op een dag alleen zijn en wordt een hond niet gehoorzaam geboren.”



Met deze online PupQuiz wil de organisatie de kennis over honden vergroten, en mensen doen beseffen wat er bij het in huis nemen van een hond allemaal komt kijken. “We willen voorkomen dat een “troostpuppy” een teleurstelling wordt, met alle gevolgen voor mens en dier.”



NB. Door de zorgen van de Koninklijke Hondenbescherming werd Roorda Reclamebureau geïnspireerd. Zo ontstond het idee voor de PupQuiz, dat zij pro bono aanboden aan de Hondenbescherming. De PupQuiz is de vinden op www.depupquiz.nl.