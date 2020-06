Maaltijdservice MarleenKookt breidt in coronatijd uit naar Utrecht

Utrecht 5 juni 2020- Duurzame maaltijdservice MarleenKookt kookt vanaf 8 juni dagelijkse gezonde maaltijden voor Utrecht en omgeving. Gratis bezorgd in porseleinen schalen op een elektrische bakfiets.



“Juist in deze tijd blijkt er een grote behoefte aan goede maaltijden zonder altijd zelf te koken. Men vinden het bovendien niet prettig om in de rij te staan bij een drukke supermarkt. Daarom kregen we van meerdere kanten het verzoek om ook in Utrecht te komen bezorgen.” zegt Marleen, oprichtster van MarleenKookt.



Familiebedrijf MarleenKookt bestaat inmiddels 9 jaar en kookt van maandag t/m vrijdag verse, gezonde en gevarieerde maaltijden voor iedereen die geen zin of tijd heeft om zelf te koken. Het menu wisselt dagelijks en biedt de keuze uit vlees/vis, vegetarisch en veganistische maaltijden en een kindergerecht.



“Ik vind het belangrijk om niet alleen lekker, maar ook afwisselend en gezond te eten. Toen ik zelf een drukke baan en jonge kinderen had vond ik het lastig om hier tijd voor vrij te maken. In mijn omgeving hoorde ik dat meer gezinnen hier tegenaan liepen.”



Naast gezond en lekker eten staat duurzaamheid hoog op de agenda. “Minstens zo belangrijk is onze maatschappelijke rol. Ik wil mensen uitdagen op het gebied van voeding en een verantwoord alternatief bieden voor makkelijke maaltijden.”



De maaltijden worden geserveerd in een porseleinen schaal met duidelijke opwarminstructie voor oven of magnetron. “Zo’n schaal staat mooi op tafel alsof je het zelf bereid hebt en bespaart een hoop afval.’’



Meer informatie: https://www.marleenkookt.nl