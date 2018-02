Sigrid Kaag en Hans de Boer op handelsmissie naar Vietnam en Maleisië

Komende week gaat een groep van zo’n 45 Nederlandse bedrijven naar Vietnam en Maleisië samen met Hans de Boer (zakelijk missieleider en voorzitter VNO-NCW) en minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Voor minister Kaag is het haar eerste officiële economische missie.



Hans de Boer: ”Bedrijven als De Heus, Damen en Heineken spelen nu al een belangrijke rol in de Vietnamese economie en samenleving. Zij laten elke dag zien welke kansen er liggen, bijvoorbeeld voor bedrijven in de logistiek, de water- en energievoorziening en voor de agrofoodsector. Ook Maleisië biedt met groeipercentages tot wel 5% grote kansen als toegangspoort naar Zuidoost-Azië.”



“Met deze missie willen we meer Nederlandse bedrijven kennis laten maken met deze stabiele groeimarkten buiten Europa en ze in contact brengen met lokale partners. Met name in Maleisië zullen we Nederland ook als vestigingsplaats onder de aandacht brengen. Traditioneel is Maleisië namelijk erg op het Verenigd Koninkrijk gericht. Nu die de EU gaan verlaten met de Brexit biedt dit kansen voor Nederland,” aldus De Boer.



ASEAN



De ASEAN-landen, waar Vietnam en Maleisië toe behoren, zijn een sterke factor aan het worden. Nu vormt het handelsblok nog de 7e economie van de wereld, maar volgens analisten zal het de 4e economie van de wereld zijn in 2030. Nederland is op dit moment de tweede Europese handelspartner van Vietnam met een jaarlijks afzet van ruim €800 miljoen op de Vietnamese markt. Andersom exporteert Vietnam voor meer dan € 5 miljard naar Nederland. Door het recente handelsakkoord (FTA) van de EU met Vietnam wordt zakendoen met Vietnam steeds makkelijker.



Zowel Vietnam als Maleisië zijn stabiele landen die flink groeien en waar al vele tientallen leden van VNO-NCW met succes actief zijn. Andersom is Nederland voor deze landen de 'gateway to Europe'.



De missie volgt op bezoeken van de Vietnamese premier Phuc en de Maleisische minister van Internationale Handel en Industrie Mustapa aan Nederland vorig jaar.



Programma



Van maandag tot dinsdag wordt Hanoi (Vietnam) bezocht en staan bezoeken aan hoogwaardigheidsbekleders en gesprekken met ondernemers op het programma. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers van PUM die in 2018, net als in 2017, zo’n 100 projecten doen in Vietnam. Op woensdag wordt Ho Chi Minh stad (Vietnam) bezocht en staan gesprekken met onder meer verschillende bewindslieden op het programma. Donderdag en vrijdag wordt Kuala Lumpur (Maleisië) bezocht. Zie voor het hele programma de website van RVO die de missie organiseert en uitvoert en programma’s heeft gemaakt voor de deelnemende bedrijven.