Samsung maakt luchtprojectie met je smartphone mogelijk

In 1948 werd de hologram uitgevonden door de Hongaars-Britse natuurkundige en hoogleraar Dennis Gabor. Hoewel de technologie al decennia beschikbaar is beginnen de mogelijkheden omtrent 3D technologie de afgelopen jaren pas echt concrete vormen aan te nemen. In de toekomst zal het zelfs mogelijk worden om projecties uit een smartphone te tonen.



Samsung Electronics heeft baanbrekende technologie in ontwikkeling die het mogelijk maakt met je smartphone, in combinatie met een speciaal ontworpen docking station, een aerial image (luchtprojectie) te tonen.



Een recent gepubliceerd patent toont aan dat de gebruiker deze kleuren projectie naar wens kan aanpassen middels touch-bediening, direct op de luchtprojectie zelf. De mogelijkheden die hieruit voortvloeien zijn eindeloos.



LetsGoDigital heeft een uitgebreide publicatie online gezet, vergezeld met product renders om een betere impressie te krijgen van de revolutionaire technologie en het bijbehorende 3D imaging apparaat die Samsung gepatenteerd heeft.



Bekijk hier de volledige publicatie van de Samsung Galaxy telefoon met docking station voor luchtprojectie en de bijbehorende animatie render.



https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-s...