Laureaten Prins Claus Prijzen worden op 2 december online bekendgemaakt

Op 2 december worden de zeven Prins Claus Laureaten van 2020 bekendgemaakt tijdens een videopresentatie die door iedereen is te volgen via de website van het Prins Claus Fonds. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden, erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, en Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Prins Claus Laureaten 2020 zullen hun opwachting maken in deze presentatie.



Minister Kaag was ook aanwezig tijdens de uitreiking van de Prins Claus Prijzen in 2019 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. “Kunst maken kan ook een daad van moed zijn. Van hoop. …Of een toekomst durven zien die anderen niet kunnen of willen zien. Kunst gaat ook over het tarten van scepticisme. Over het negeren van degenen die zeggen ‘het is altijd zo geweest. We kunnen niets doen om dat te veranderen.’ Omdat we het kunnen.” Sigrid Kaag, uitreiking Prins Claus Prijzen 2019



De Prins Claus Prijzen eren individuen en organisaties voor hun excellente, baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Normaal gesproken worden de prijzen uitgereikt in het Koninklijk Paleis in aanwezigheid van ca. 400 gasten. In dit ongebruikelijke jaar zal de ceremonie een beetje anders zijn en kan iedereen meekijken naar het bekendmaken van de laureaten die de transformerende kracht van cultuur vertegenwoordigen in Argentinië, Colombia, Ethiopië, Ghana, Pakistan, Tonga en Turkije.



Bekendmaking van de Prins Claus Prijzen 2020



2 december 18:00 - 18:30 CET



Kijk mee op https://princeclausfund.org/awards



Het Prins Claus Fonds



Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en voorvechters van cultuur daar waar culturele expressie wordt onderdrukt. Het Fonds wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij en donaties van particulieren en bedrijven.



www.princeclausfund.org