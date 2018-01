Persuitnodiging: Exclusieve launch fitnessprogramma Les Mills BARRE

PERSUITNODIGING



Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het Les Mills BARRE launch event. Zo kunt u als een van de eersten deze nieuwe Les Mills workout ervaren. Het event vindt plaats op zaterdag 27 januari in de sfeervolle Kapel bij Hotel Arena in Amsterdam. Het is mogelijk om de workout vanaf de zijlijn te aanschouwen. Echter voor een optimale experience adviseren we u om zelf aan deze elegante workout deel te nemen.



LES MILLS BARRE



Les Mills BARRE is de moderne versie van een klassiek ballet les; een workout van 30 minuten die zich voornamelijk op de core, billen en bovenbenen concentreert, waarbij je op een elegante manier gebruik maakt van lichte schijven en je eigen lichaamsgewicht. Les Mills BARRE is je persoonlijke time-out van het dagelijks leven, a beautiful burn.



Een dans- of ballet achtergrond komt van pas, maar dit is zeker geen vereiste. Het programma is toegankelijk voor alle niveaus. De basis van het programma is een sterke core en een goede lichaamshouding. Vanuit daar volgen simpele toch uitdagende bewegingen.



LAUNCH EVENT



Gedurende de dag staan er vier Les Mills BARRE workouts op de planning. Voor persaccreditatie kunt u contact opnemen met Lotte@lesmills.nl.



Les Mills BARRE | 13:00 – 16:45 uur



Les Mills BARRE | 13:45 – 14:30 uur



Les Mills BARRE | 14:30 – 15:15 uur



Les Mills BARRE | 15:15 – 16:00 uur



TRENDING



Hoewel ballet al eeuwenlang gewaardeerd wordt, heeft het inmiddels de overgang gemaakt naar de fitnesswereld in de vorm van op ballet geïnspireerde trainingen. Met het nieuwe wetenschappelijk onderbouwde programma Les Mills BARRE speelt Les Mills in op dé trend in fitnessland. Vanaf 1 april starten de eerste fitnessclubs en sportscholen in Nederland en België met Les Mills BARRE.



LES MILLS



Wat in 1980 als een eenvoudige groepsles in Nieuw-Zeeland begon, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fitnessfenomeen. Met als missie 'a fitter planet' en als kracht de geheel wetenschappelijk onderbouwde groepsfitnessprogramma's, weet Les Mills in meer dan 18.000 clubs wereldwijd miljoenen mensen te enthousiasmeren om dagelijks deel te nemen aan hun favoriete workout. Inmiddels heeft Les Mills 19 groepsfitnessprogramma’s in hun portfolio met Les Mills BARRE als nieuwste ontwikkeling.