Maandag 11 maart ondernemerstalkshow NV Purmerend in De Purmaryn

Maandag 11 maart wordt in de kleine zaal van theater De Purmaryn voor de vierde keer de ondernemerstalkshow NV Purmerend gehouden. Dat gebeurt op initiatief van de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) en het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland. Tijdens de NV Purmerend wordt op basis van interviews het ondernemen in stad en streek belicht. Niet alleen de O van Ondernemen, maar ook die van Onderwijs en Overheid komen aan bod. De NV Purmerend is 11 maart gratis toegankelijk. Na een inloop vanaf 16.30 uur vindt van 17.00 tot 18.00 uur de talkshow plaats en kan er aansluitend tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.







De initiatiefnemers van de NV Purmerend willen de talkshow dit jaar minstens drie keer houden. De interviews worden gedaan door Jaap Sluis en Rosalie Smit. In de vierde aflevering van de NV Purmerend komt onder meer het Purmerendse bedrijf VISKONglas aan bod. Verder vertelt directeur Yolanda Hoogtanders wat het leerwerkbedrijf Werkom voor ondernemers uit stad en streek kan betekenen. Een nieuwe rubriek is Student on Stage waarin een student van het Horizon College een korte pitch voor een stageplaats bij een regionaal bedrijf houdt. John Bontje van Rodi Media vertelt waarom zijn bedrijf een samenwerking met Burrie Media is aangegaan en het ondernemersmagazine Regio Zaken onder zijn hoede neemt.



De NV Purmerend is gratis toegankelijk. Belangstellenden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via info@nvpurmerend.nl onder vermelding van een bedrijfs- of organisatienaam en het aantal bezoekers. Zij zijn vanaf 16.30 uur welkom in de Purmaryn.



De NV-redactie richt zich in de programmering op alle gemeentedelen en alle branches en kiest voor zo veel mogelijk variatie. Mannen, vrouwen, starters, eenpitters, zoekend, gearriveerd, eigen baas, loondienst, enz. Uiteraard valt aan gebaande paden en bekende gezichten niet te ontkomen. De uitdaging ligt vooral in het belichten van verborgen kracht en kansen en het waar mogelijk tot stand brengen van interessante dwarsverbanden. Met het oog op de gewenste vaart en variatie worden veel verschillende onderdelen geprogrammeerd. Langere gesprekken, snelle interviews en speciale rubrieken wisselen elkaar in oog tempo af. Ook is er ruimte voor korte video’s en muziek.



De NV Purmerend is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen. De talkshow is mogelijk dankzij de ondersteuning van onder meer theater De Purmaryn, kringloopwinkel Noppes, Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland, de gemeente Purmerend, Stichting Purmerend 2000 Plus en de Rabobank Waterland en Omstreken. De borrel na afloop van de NV Purmerend wordt op 11 maart aangeboden door Sligro De Kweker Purmerend.



