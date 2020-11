Directeur Prins Claus Fonds per 1 februari naar World Press Photo Foundation

Directeur Joumana El Zein Khoury zal 1 februari 2021 het Prins Claus Fonds verlaten om de positie van Executive Director van het World Press Photo Foundation op zich te nemen. Joumana heeft ruim 13 jaar bij het Prins Claus Fonds gewerkt, eerst coördineerde zij de subsidieprogramma's en sinds 2015 is zij directeur.



Tijdens haar periode als directeur heeft Joumana El Zein Khoury het Prins Claus Fonds gepositioneerd als een internationaal gerenommeerde instelling die cultuur onder druk ondersteunt. Ze is van cruciaal belang geweest bij het versterken van de organisatie. Ze hield daarnaast toezicht op inspanningen van het Fonds om partners in bijzonder moeilijke omstandigheden te ondersteunen, zoals fotojournalist en Time Person of the Year Shahidul Alam die in 2017 onterecht werd veroordeeld. Na de explosies in Beiroet startte het Fonds noodacties om kunstenaars en culturele instellingen te ondersteunen en haalde in recordtijd 300.000 euro op bij vijf andere organisaties.



Een toekomstbestendige organisatie



Joumana speelde ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van een nieuwe organisatiebrede strategie die het werk van het Fonds concentreert via een reeks Prins Claus Prijzen. Directeur Joumana El Zein Khoury: “Ik heb meer dan een decennium van mijn leven gewijd aan het opbouwen van een sterk, levendig Prins Claus Fonds. Ik ben zo dankbaar voor deze jarenlange ervaring en de mogelijkheid om uitzonderlijke mensen van over de hele wereld te eren en te steunen. Het was een voorrecht om het Prins Claus Fonds te leiden naar wat het nu is: zelfverzekerd, sterk, financieel solide en toekomstbestendig. In dit stadium voelt het voor mij als een natuurlijke stap om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal het Prins Claus Fonds enorm missen maar heb alle vertrouwen in een succesvolle toekomst voor het Fonds.”



Een directeur met "grenzeloze toewijding"



Ila Kasem, voorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds: “Joumana heeft de afgelopen jaren een grenzeloze inzet voor het Prins Claus Fonds aan de dag gelegd. Ze heeft nieuwe fondsenwervingsmogelijkheden gecreëerd door de kring van grote donateurs, bekend als Torchbearers, te laten groeien. Ook zorgde ze voor aanzienlijke aanvullende financiering van de Nationale Postcode Loterij en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft duurzame contacten voor de organisatie gelegd en het fonds een solide basis gegeven voor de komende jaren. Ze laat ons met een groot gevoel van optimisme achter voor de toekomst. Het bestuur en de organisatie als geheel zullen haar enorm missen. ”



Tot haar vertrek op 1 februari zal Joumana deelnemen aan de uitreiking van de Prins Claus Prijzen 2020 (https://tinyurl.com/y2pz9nkn) en assisteren bij de overdracht van haar werkzaamheden naar haar opvolger. Het bestuur zoekt momenteel naar vervanging.