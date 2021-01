'Sneeuw-update: woensdag en donderdag plaatselijk wit in Nederland'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Kans op sneeuw in het oosten van het land afgenomen | De Telegraaf



Nederland krijgt woensdag en donderdag te maken met een beetje sneeuw. In de hoge delen in het oosten en zuidoosten kan het landschap vanavond en vannacht wit kleuren en is kans op gladheid. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bij lichte regen en natte sneeuw.



Vanmiddag bereikt een neerslaggebied ons land. Dat gebeurt als eerste in het noordoosten van Groningen en de neerslag breidt zich dan langzaam over het noorden en oosten uit. In het binnenland valt daarbij natte sneeuw, maar wit wordt het daar nog niet van. Soms is de neerslagintensiteit zelfs zo laag dat het alleen motregent. Met 1 à 2 graden is het waterkoud.



Vanavond en vannacht breidt de neerslag zich steeds verder naar het zuiden uit. Op veel plaatsen krijgen we lichte (mot)regen of natte sneeuw en blijft het landschap grauw en ‘groen’. In de hoge gebieden in het oosten en zuidoosten daarentegen kan het wél wit worden. Denk daarbij aan de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe, het Montferland, de heuvels van het Rijk van Nijmegen en uiteraard de Limburgse heuvels.



Ook langs de grens met Duitsland in de Achterhoek en Twente kan de sneeuw even blijven liggen. Een dik pak valt er niet. De neerslagintensiteit is laag en daardoor vormt zich hooguit een dun laagje op het gras en objecten. Als het wat harder sneeuwt kan het ook op de weg wit worden en dan is het tijdelijk glad.



Witte donderdag?



Morgen zijn we nog niet van de neerslag af. De hele dag kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen, maar de droge periodes worden gedurende de dag wel langer. In het binnenland en uit de felle buien in het westen en zuidwesten kan in de vroege ochtend nog natte sneeuw vallen, maar de kans op sneeuwvlokken neemt geleidelijk steeds verder af.



Alleen in de Limburgse heuvels blijft de hele dag natte sneeuw mogelijk en op de hoogste heuveltoppen blijft de sneeuw mogelijk opnieuw liggen. Als het ergens wit is, dan houdt die sneeuwlaag het langst stand op de Vaalserberg.



Rustig en overwegend droog weer



Vrijdagochtend vroeg is in Zuid-Limburg nog kans op natte sneeuw, maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Er volgt een sneeuwvrij weekend met weinig wind en kans op hardnekkige mist. Ook kan het tijdens opklaringen ’s nachts flink afkoelen met minima van een paar graden onder nul.



Jaco van Wezel is Meteoroloog, woordvoerder en manager Content & PR bij Weeronline