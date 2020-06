Geen “seksmaatje” tijdens de quarantaine?

Ook voor mannen zonder vaste of losse partners zijn er steeds meer opties.



TILBURG – Orgasmes zijn goed voor de gezondheid en verlagen stress. Naast de rechterhand of een sekspartner zijn er tegenwoordig steeds meer opties te vinden voor mannen.



De Nederlandse overheid erkent dat seks een levensbehoefte is, net als eten, drinken en slapen: in het adviesartikel ‘Coronavirus en seksualiteit’ van het RIVM werd singles aangeraden om een ‘seksbuddy’ te zoeken. Na nationale en internationale aandacht voor deze tip heeft het RIVM deze tekst offline gehaald, maar de onderliggende waarheid blijft bestaan: seks is ingewikkelder tijdens een pandemie.



Voor singles is het in de anderhalvemetersamenleving lastiger dan ooit om een sekspartner te vinden, maar ook voor mensen met een vaste relatie is gaat het leven niet altijd over rozen: uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van de stellen wel eens last heeft van een discrepantie in het libido. Masturbatie kan voor beide groepen een oplossing zijn.



Masturbatie heeft geen geweldige reputatie: hoewel 95% van de mannen en 80% van de vrouwen aangeeft regelmatig te masturberen wordt het vaak gezien als een inferieur alternatief op seks. Niels van der Voort, oprichter van de gespecialiseerde Onahole webwinkel MotsuToys, is het hier niet mee eens: ,,Masturberen is niet meer of minder dan seks, het is heel wat anders. En het hoeft ook zeker niet saai te zijn. Veel mannen weten nog niet hoe veel alternatieven er zijn voor hun hand: van hypermoderne Japanse onaholes (ook wel pocket pussy of Onahole genoemd) tot sekspop, er is van alles te krijgen."



Celibaat worden tijdens de coronacrisis is in ieder geval geen goed plan: onderzoek toont aan dat orgasmes stressverlagend werken en goed zijn voor de gezondheid. We zouden dus juist nu meer orgasmes dan ooit moeten hebben met of zonder Onahole's.