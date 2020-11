'Opleiders werken samen en ontwikkelen digitaal overzicht van opleidingsmogelijkheden'

Dit is een expertquote van Ilse de Cloe van NCOI Groep, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: SER: creëer digitaal overzicht opleidingen en scholingsbudgetten | ANP



Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin zij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt.



De grote, in werkenden gespecialiseerde opleiders van Nederland zagen al eerder dat deze behoefte bestaat. Uit door hen geïnitieerd onderzoek blijkt dat ruim een kwart (26%) van de Nederlandse werkenden niet weet waar zij de zoektocht naar een opleiding of training moet beginnen. Men heeft voornamelijk moeite met de keuze van een opleider. Zo geeft bijna de helft (47%) van de Nederlanders aan het lastig te vinden om verschillen tussen diverse opleiders te ontdekken.



Advies voor opleidingskeuze hard nodig



Een net iets minder groot aandeel van Nederland vindt het lastig om het onderscheid te ontdekken tussen verschillende opleidingen. Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent hier moeite mee heeft. Het inwinnen van advies over de keuze van een opleiding of opleider vormt ook een uitdaging. Zo geeft drie op de tien (31%) werkenden aan advies nodig te hebben bij de opleidingskeuze, maar niet te weten wie hen daarin kan adviseren. Het is voornamelijk de groep onder de dertig jaar die hiermee kampt: van hen weet 41 procent niet bij wie zij terecht kunnen voor opleidingsadvies.



Digitaal platform Opleiding.nl



Een aantal van de grootste, in werkenden gespecialiseerde particuliere opleiders van Nederland hebben samen de handschoen opgepakt om een helder en overzichtelijk platform te ontwikkelen, waar werkenden en werkzoekenden heel laagdrempelig precies de opleiding of training vinden die zij nodig hebben. Inclusief helder uitleg en advies over kansberoepen, subsidiemogelijkheden en dergelijke. Met Opleiding.nl willen we gezamenlijk een uitkomst bieden voor alle werkende Nederlanders die niet weten hoe en waar hun keuze voor een opleiding te starten. Want dat ze wel de motivatie hebben om een opleiding te volgen, maar vervolgens onvoldoende gefaciliteerd worden om ook daadwerkelijk te starten met een opleiding, mag niet gebeuren. Daarvoor is de opdracht die wij gezamenlijk voelen te groot en te belangrijk.



Op dit moment hebben ruim 30 opleiders zich aangesloten bij het platform. Zij voldoen aan strenge criteria wat betreft kwaliteit en relevantie van het aanbod. Doel is in 2021 dit aantal uit te breiden naar zo’n 100 opleidings- en trainingsinstituten.



Ilse de Cloe is commercieel directeur bij NCOI Groep.