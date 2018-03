Losberger De Boer benoemt Rene Just als nieuwe CFO

Losberger De Boer, een leidende onderneming op het gebied van geïntegreerde tijdelijke en semipermanente ruimteoplossingen, maakt met genoegen bekend dat Rene Just is benoemd als Chief Financial Officer van de onderneming. Hij treedt op 3 april 2018 in dienst als opvolger van Carlo Dyckhoff.



De Raad van Commissarissen bedankt Carlo Dyckhoff voor zijn inzet voor Losberger De Boer, waardoor het bedrijf nu een toonaangevende wereldwijde speler is met een breed pakket aan producten en diensten voor vele zeer gerenommeerde klanten.



Rene Just (Deense nationaliteit, 50 jaar) heeft een brede financiële achtergrond en ervaring bij diverse internationale ondernemingen. Zijn meest recente positie was die van CFO bij Esvagt A/S, waarvoor hij sinds 2016 heeft gewerkt. Daarvoor bekleedde Rene Just senior managementposities bij Polygonvatro GmbH, Saxo Bank A/S en ISS. Rene Just begon zijn loopbaan als controller bij Colgate-Palmolive en behaalde zijn Master of Science aan de Universiteit van Aarhus.



De Raad van Commissarissen verwelkomt Rene Just met veel genoegen bij Losberger De Boer: ''Rene heeft belangrijke internationale ervaring opgedaan in Europa, het Midden-Oosten en Azië en heeft een uitstekende staat van dienst in financiële managementfuncties bij diverse internationale ondernemingen. Hij heeft voor beursgenoteerde en private equity-bedrijven gewerkt en aangetoond dat zijn kracht ligt bij het professionaliseren van organisaties, zowel vanuit een financieel als een operationeel perspectief.



De komende jaren zal sterk de nadruk worden gelegd op de verdere integratie van de bedrijven die Losberger De Boer de laatste jaren heeft overgenomen, om optimaal te profiteren van alle beschikbare middelen en capaciteiten. Met de aanstelling van Rene heeft de directie nu iedereen aan boord om het bedrijf succesvol verder te laten groeien en om onze positie als een leidende speler in de markt voor tijdelijke accommodaties te versterken.''