Friezen ontvangen meeste kerstkaarten

In Friesland vallen gemiddeld de meeste kerstkaarten op de deurmat. Dit blijkt uit onderzoek van kaartenwebshop Kaartje2go.nl. De Friezen ontvangen zelfs 2 keer meer kerstkaarten dan de gemiddelde Nederlander. Kaartje2go.nl verstuurde in 2017 ruim 1 miljoen kerstkaarten.



In Zeeland lijkt de kerstgedachte minder verspreid te worden. Zeeuwen ontvangen namelijk de minste kerstkaarten van Nederland. Ook inwoners van Limburg en Drenthe horen hun brievenbus een stuk minder klepperen in vergelijking met de Friezen.



“Ondanks dat er ieder jaar minder kerstkaarten worden verstuurd, zien we online nog steeds een toename in het aantal gemaakte kaarten. Vooral de gepersonaliseerde fotokaarten zijn populair”, zegt Mark van Kasteren, Marketing Manager bij Kaartje2go.



Grootste kans op kerstkaart in kleine gemeente



Opvallend is dat inwoners van kleinere gemeentes gemiddeld meer kerstkaarten ontvangen. Inwoners van Schiermonnikoog ontvangen zelfs de meeste kerstkaarten per inwoner! Van de gemeentes met meer dan 100.000 inwoners krijgen Zoetermeerders de meeste kerstkaartjes.



Online kerstkaarten maken en versturen niet typisch voor de jeugd



Volgens Kaartje2go.nl worden de meeste kerstkaarten verstuurd door vrouwen van 35 tot en met 44 jaar. 74% van alle kerstkaartstuurders is dan ook vrouw! Jongeren van 18 tot en met 24 jaar sturen de minste kerstkaarten. Online kerstkaarten maken en versturen lijkt dus niet typisch iets voor de jeugd.



We bestellen onze kerstkaarten steeds later



Uit het onderzoek blijkt verder dat kerstkaarten steeds later besteld worden. In 2017 werd maar liefst 19% van de kerstkaarten nog in de laatste 7 dagen voor kerst besteld. In 2015 was dit nog 16%. Volgens Kaartje2go.nl lijkt de voorkeur ook nog steeds te liggen bij het zelf posten van kerstkaarten. 67% van de kerstkaartverstuurders plakt zelf postzegels of brengt zijn kaarten rond.



Flevolanders versturen meeste kerstkaarten



Hoewel ze zelf niet zoveel kerstkaarten krijgen, worden met 12 kerstkaarten de meeste kerstkaarten verstuurd door Flevolanders. Groningers lijken het kerstgevoel het minst te willen delen, met 8 verstuurde kerstkaarten per inwoner.



Kaartenwebshop Kaartje2go.nl



Kaartje2go.nl is de grootste kaartenwebshop van Nederland. Tijdens de piekperiode voor kerst verwerkt het bedrijf 22.000 kaarten per uur. Het bedrijf is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 7,8 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, geboortekaartjes en dus kerstkaarten.