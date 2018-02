MyWheels draagt deel-campers over aan Goboony

Camper-delen groeit met 300% per jaar



Het meest gezochte woord op Marktplaats was het afgelopen jaar “camper” na “gratis”. Deze populariteit heeft een keerzijde voor het milieu: de productie van nieuwe campers groeit met 7% per jaar. Maar in Europa staan er maar liefst 2 miljoen campers gemiddeld 11 maanden per jaar stil. Reden voor steeds meer vakantiegangers om hun camper te delen. Daarom slaan het oudste auto-deelplatform van Nederland MyWheels en camper-deelplatform Goboony de handen ineen. Vanaf 16 februari draagt MyWheels al haar campers over aan Goboony.



Oudste deelplatform van Nederland



Directeur Karina Tiekstra van MyWheels: ‘Wij strijden al sinds 1993 voor het delen van auto’s. Het is fantastisch om te zien dat Goboony in drie jaar tijd een deelplatform heeft neergezet dat de behoeften van camperaars vervult.” Als oudste autodeel-specialist van Nederland wil MyWheels zich bezig houden met de verdere groei van hun auto-deelplatform. “Zo kunnen we samen, in ons eigen specialisme, impact maken. Daarom dragen wij de campers op ons platform warm over aan Goboony. Zodat wij ons kunnen inzetten op onze missie: het wagenpark in Nederland fors terugdringen door autodelen.”



Camper-delen populair



“Het stilstaan van campers is nog veel erger dan bij auto’s,” vertelt mede-oprichter Mark de Vos van Goboony. “De samenwerking met autodeel-specialist MyWheels leert ons veel over alle hordes die genomen moeten worden om delen voor iedereen succesvol te maken. Wij zijn dankbaar dat we gebruik mogen maken van hun jarenlange ervaring en dat zij de campers op hun platform met ons willen delen.” Er staan inmiddels 1.700 campers op het platform, waarmee al 15.000 mensen van een vakantie hebben genoten. Zonder dat er één extra camper voor geproduceerd hoefde te worden. De Vos: “De vraag naar deel-campers is groot. In 2017 zijn we met 300% boekingen gegroeid ten opzichte van 2016. Ik denk dat we over 5 jaar naar 50.000 deel-campers gaan groeien.”



Meerwaarde voor campereigenaren



De campereigenaren worden met workshops, e-books en directe support geholpen bij het camper-delen door Goboony. Mark de Vos: “Mensen ervaren dat het camper-delen niet ‘spannend’ is, maar juist heel leuk. Onze missie is iedereen ultieme vrijheid met een camper te laten ervaren.”