Het Smaak Kompas: smaak weer vinden bij kanker

Ongeveer 55 tot 75% van mensen met kanker krijgt te maken met verandering of verlies van smaak. Dit maakt het lastig om goed te blijven eten. Daarom hebben het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en diëtist-specialist oncologie Kelly Silverio Alonso-Duin van Amsterdam UMC het Smaak Kompas ontwikkeld waarmee mensen zelf thuis aan de slag kunnen met smaaksturing.



Wat is smaakverandering?



Door kanker of de behandeling voor kanker, zoals chemotherapie of radiotherapie, kan smaak veranderen. De smaak die geproefd wordt komt dan niet meer overeen met hoe men dacht dat het eten smaakte. Het eten kan bijvoorbeeld opeens smaken naar karton of metaal. Dit kan grote impact hebben op het dagelijks leven en ertoe leiden dat kankerpatiënten minder goed eet, wat invloed heeft op de conditie en kwaliteit van leven.



Wetenschappelijk onderzoek



Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van smaakverandering bij kanker en hoe hiermee omgegaan kan worden is nog beperkt. Wel worden adviezen gegeven die de beleving van smaken bij smaakverandering mogelijk kunnen verbeteren.



Smaaksturing in ziekenhuizen



Met smaaksturing wordt bedoeld: het sterker naar voren laten komen van een of meer smaken in een gerecht. In een aantal ziekenhuizen lopen onderzoeken waarbij al vormen van smaaksturing worden toegepast.



Het Smaak Kompas: zelf met smaaksturing aan de slag



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en diëtist-specialist oncologie Kelly Silverio Alonso-Duin (Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum) hebben op basis van de huidige kennis over smaakverandering een nieuw hulpmiddel ontwikkeld: het Smaak Kompas. Met het Smaak Kompas kunnen mensen zelf thuis proberen het eten aan te passen aan de eigen smaak met behulp van simpele toevoegingen.



De basissmaken zijn zoet, zuur, zout, bitter en umami (hartig). Ook mondgevoel beïnvloedt smaak. Met het Smaak Kompas kunnen mensen aan de hand van kleuren praktische tips volgen om hun smaak te proberen te verbeteren. Niks is te gek, zoals ketjap bij het toetje of mayonaise op de nasi.



Het Smaak Kompas is per direct door diëtisten aan te vragen bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds via Voedingenkankerinfo.nl/smaak. Zij kunnen het hulpmiddel na een consult over smaakverandering meegeven aan hun patiënten om thuis met de praktische adviezen aan de slag te gaan. Diëtisten kunnen ook een gratis poster bestellen voor in hun praktijk.



Speciale recepten



Op de website Voedingenkankerinfo.nl staan inmiddels meer dan 220 recepten die speciaal zijn ontwikkeld voor mensen die last hebben van smaakverandering. Voedingenkankerinfo.nl is een samenwerking tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en Wageningen University & Research (WUR). De speciale recepten worden ontwikkeld door cateraar Hutten.



Kelly Silverio Alonso-Duin, Diëtist-specialist oncologie Amsterdam UMC en redactielid Voedingenkankerinfo.nl: “Hoe eten smaakt kan voor, tijdens en na de behandeling van kanker verschillen. Het kan zelfs per week, dag of uur anders zijn. Met het Smaak Kompas willen wij iedereen die hier last van heeft helpen met tips en simpele toevoegingen die iemand meestal al in huis heeft. Op deze manier willen wij mensen helpen om goed te blijven eten en bijdragen aan kwaliteit van leven.”

Video: