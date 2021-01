Seofy zoekmachine optimalisatie lanceert nieuwe website

Meer bezoeker naar je website is de wens van iedere website-eigenaar. Door je website te optimaliseren voor zoekmachines krijg je een hogere positie in Google en dus meer verkeer naar je website en uiteindelijk ook meer leads. Zoekmachine optimalisatie doe je op het gebied content, linkbuilding en websitetechniek. Seofy zoekmachine optimalisatie lanceert een nieuwe website. Bij deze specialist kun je jouw online marketing en SEO uitbesteden en zorgen voor een enorme verbetering van je online zichtbaarheid.



Wat is SEO?



SEO ofwel Search Engine Optimization, is een andere benaming voor zoekmachine optimalisatie. Het is de verzamelnaam voor alle processen die meewerken aan het organisch hoog scoren van een webpagina in zoekmachines. Door effectief gebruik te maken van SEO-technieken is het mogelijk om meer effectieve bezoekers te trekken naar de gewenste webpagina’s. Onderdelen van de SEO-strategie zijn onder meer content, linkbuilding en zoekwoordoptimalisatie. Veel bedrijven die online opereren zijn afhankelijk van SEO omdat ze digitaal verkeer uit zoekwoordmachines willen genereren. Het betekent eigenlijk niets meer dan websites zo optimaliseren, dat ze een hogere ‘ranking’ krijgen bij zoekopdrachten in zoekmachines als Google of Bing. Als je weinig tijd of kennis hebt om SEO en linkbuilding goed uit te voeren, is het slim om Seofy in te schakelen.



Hoe werkt het?



Doorgaans wordt er eerst een 0-meting uitgevoerd, zodat je weet waar jouw website nu staat. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar jouw markt, doelgroep en concurrenten. Op die manier kom je te weten welke kanalen er worden gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke pagina’s van jouw website slecht scoren. Ook wordt er gekeken naar de meest gebruikte zoektermen. Op basis van dit onderzoek en de resultaten zorgt Seofy voor advies en implementatie omtrent content, website en strategie.



Seofy voor het verkrijgen van betere resultaten



Naast SEO-werkzaamheden kan Seofy je ook helpen met conversie optimalisatie en de verzorging van de content: het schrijven van pakkende en overtuigende SEO-teksten . Door een brede ervaring en kennis van verschillende strategieën weet Seofy het maximale uit iedere campagne halen. Seofy is er voor de kleine lokale ondernemer maar ook voor een groot bedrijf dat landelijk vindbaar wil zijn. Je kunt rekenen op een uitstekende service en ervan uitgaan dat Seofy ervoor zorgt dat jij bovenaan Google komt te staan.