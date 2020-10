Royal A-ware met Zaanlander-kaas nieuwe sponsor schaatsploeg Jillert Anema

Almere/Heerenveen, 23 oktober 2020 - Royal A-ware is komend seizoen met Zaanlander-kaas de nieuwe sponsor van de dames- en heren langebaan schaatsploeg onder leiding van Jillert Anema. Zaanlander is sinds 1919 het exclusieve kaasmerk van Albert Heijn, met een eigen receptuur. Zaanlander wordt geproduceerd door zuivelbedrijf Royal A-ware.



CEO Jan Anker van Royal A-ware: “Royal A-ware draagt de schaatssport een warm hart toe. We zijn een oer-Hollands familiebedrijf en maken kaas en zuivelproducten voor onze klanten in binnen- en buitenland. We zijn al jaren trotse sponsor van zowel het dames- als het heren schaatsmarathonteam van Jillert Anema. De marathon-dames schaatsen sinds dit seizoen onder de vlag van ons eigen kaasmerk Friesblond. De heren rijden onder de naam A-ware .



We breiden de samenwerking uit naar de lange baan met Team Zaanlander. We hebben voor het Zaanlander merk gekozen omdat dit een bekend merk is bij veel consumenten. Ik ben blij dat we op deze manier een impuls kunnen geven aan deze fantastische sport”



Coach Jillert Anema: “We zijn blij met Royal A-ware als sponsor van zowel de dames als de heren langebaanploegen. We zien het schaatsseizoen als Team Zaanlander met heel veel vertrouwen tegemoet.”



Het damesteam bestaat uit: Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Carien Kleibeuker, Kelly Schouten, Maaike Verweij en Elisa Dul.



Het herenteam bestaat uit: Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga, Bob de Vries, Jordy Harink, Crispijn Ariëns, Sjoerd den Hertog, Victor Ramler en Jos de Vos.

Video: