Getroffen bedrijven maken corona-schermen voor 1,5 meter-maatschappij

HELLEVOETSLUIS – Drie bedrijven die getroffen zijn door de Coronacrisis hebben hun krachten gebundeld om onder de naam Safety-Screen hoogwaardige scheidingsschermen te gaan maken voor de 1,5 meter-maatschappij. De schermen zijn te gebruiken op werkplekken op kantoor, in de horeca en op het terras, op scholen en in publieke ruimtes.



De bedrijven Tentverkoop, Textiel Service Rijnmond en Voorne-Putten Verhuur & Events zijn zwaar getroffen door de Coronamaatregelen. Nu die maatregelen de komende maanden slechts mondjesmaat versoepeld zullen worden en Nederland toe moet naar een 1,5 metereconomie, hebben ze een oplossing bedacht: ze gaan samen veiligheidsschermen produceren.



De fabriek van Tentverkoop is omgebouwd tot een productiehal, de loods van Voorne-Putten verhuur & Events tot een distributiecentrum en Textiel Service Rijnmond werkt hard aan de marketing en verkoop. Daardoor kunnen alle medewerkers die nu thuis zitten weer aan de slag. Vanaf woensdag 22 april kunnen de bedrijven naar schatting 1000 op maat gemaakte schermen per dag produceren. Omdat ze op eigen bodem en in eigen beheer worden geproduceerd zijn ze bovendien snel leverbaar.



De website Safety-Screen is ontwikkeld als een platform, zodat ook andere getroffen ondernemers zich als wederverkopers kunnen aansluiten. Zij krijgen dan 25 procent van de verkoopprijs. Op die manier wil het bedrijf samen met ondernemers door heel Nederland de Coronacrisis te lijf gaan.