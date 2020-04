STRP transformeert van een fysiek naar een online festival

STRP Persbericht, Eindhoven, 1 april 2020



STRP Festival transformeert tot de zomer van een fysiek tot een online festival.



STRP Festival 2020 is in de originele, geplande vorm geannuleerd, maar het festivalthema bleek gezien de wereldwijde ontwikkelingen rondom het corona virus relevanter dan ooit. De organisatie heeft een nieuwe vorm ontwikkeld voor een deel van het originele festivalprogramma. Van 2 tot 5 april start het festival met twee live gestreamde evenementen en de publicatie van een reeks corona essays. In de tussentijd onderzoekt de organisatie of er meer onderdelen van het originele festival naar een later moment in het jaar te verplaatsen zijn.



STRP directeur Ton van Gool “‘STRP Festival, dat van 2-5 april zou plaatsvinden, zou gaan over het post-Antropoceen, een periode in de toekomst waarin de mens niet langer de top van de piramide vormt. We hebben de afgelopen week een compact online programma ontwikkeld omdat we denken dat juist nú het gesprek moeten voeren over dat post-Antropoceen. We starten deze week de online dialoog en zetten die live voort in het najaar.’



De Corona Essays



Van 2 tot en met 5 april worden de eerste corona essays gepubliceerd op de website van STRP. De essays worden geschreven door schrijvers en filosofen die nadenken over nieuwe scenario's voor het post-Antropoceen in relatie tot onze huidige Corona-crisis.



De schrijvers van de essays zijn: filosoof en schrijver van Duistere Ecologie Timothy Morton, de Kameroense filosoof Pius Mosima, curator bij het Van Abbemuseum Yolande Zola Zoli van der Heide, ‘climate justice creative en mediaconsultant Suzanne Dhaliwal, archeoloog en ‘Dr. Space Junk’ Alice Gorman, Marshmallow Laser Feast designer Ersin Han Ersin, schrijvers van ‘Radical Botany’ Antonia Szabrezi & Natania Meeker, socioloog en schrijver Ruben Jacobs en het ontwerpersduo en winnars van de ACT Award 2020 Leo Fidjeland & Linnea Våglund (Nonhuman Nonsense)



“In deze verwarrende, onzekere tijden zijn we allemaal op zoek naar informatie. Als je online op zoek gaat naar feiten, voel je je gegarandeerd binnen de kortste keren overweldigd, verloren of misschien zelfs bedroefd. Te veel uiteenlopende informatie, te veel tegenstrijdige feiten en meningen en nepnieuws verspreidt zich razendsnel. Je hoofd gaat ervan tollen. STRP is van mening dat er een enorme behoefte is aan context, reflectie en contemplatie. Daarom is aan verschillende nieuwsgierige denkers, die al betrokken waren bij STRP-projecten, gevraagd om een essay te schrijven over COVID-19 en post-antropoceen denken.”



2 april, 20.00 - 22.00: STRP Scenario #6: The End of the World (as we know it)



Een live online stream met: kunstenaars Rocio Berenguer en Antoine Bertin, curator Yolande Zola Zoli van der Heide, ‘climate justice creative’ en media consultant Suzanne Dhaliwal en moderator Puck van Dijk.



Tijdens STRP Scenario #6 onderzoeken de sprekers met elkaar en de kijkers hoe we ons kunnen verplaatsen in een ander en in een iets. Dystopieën en utopieën worden zoveel mogelijk vermeden. Met voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en kwetsbaarheid wordt de onderlinge verbondenheid tussen mensen, objecten, levende wezens, atomen en moleculen onderzocht. Wat betekent het om mens, plant of planeet te zijn?



We leven sinds de industriële revolutie in het Antropoceen. Een geologische afbakening in tijd waarin de mensheid de Aarde overheerst. We zijn natuurlijke processen gaan domineren en gedragen ons superieur tegenover natuur en planeet. We dragen bij aan de verandering van de atmosfeer en zijn zo een sturende factor voor de toekomst van onze planeet.



Hoe kijken we naar de toekomst? Hoe ziet het Post-Antropoceen eruit? Wat als we niet langer de maatstaaf der dingen zijn?



Deze livestream is te volgen op zowel de facebook pagina, als op de Youtube pagina en de website van STRP.



3 april, 20.00 - 00.00: STRP x Ja Ja Ja Nee Nee Nee



Ja Ja Ja Nee Nee Nee laat de luisteraars tijdens deze vier uur durende radioshow met volle aandacht luisteren. Het programma, ‘Body / Head’, bevat muziek van Derozan en mo chuisle en uitvoeringen van Helena Sanders & Margarita Osipian, Martina Raponi en Ivan Cheng met Alexander Iezzi & Julia Reidy. Dit programma, samengesteld door Femke Dekker en Arif Kornweitz, was oorspronkelijk bedoeld als live evenement in de kapel van DOMUSDELA in Eindhoven, maar is nu opgebouwd tot een radioshow.



Kan radio, in tijden van beperkte fysieke nabijheid, een oproep tot actie doen voor zowel het lichaam als de geest?



Online radioplatform Ja Ja Ja Nee Nee Nee richt zich specifiek op kunst. Het collectief produceert en verspreidt talk shows, discussies en colleges over en vanuit de kunstwereld. Daarnaast biedt het platform een online plek voor audiokunst en sonic residue: geluidsoverblijfselen van artistiek onderzoek, installaties en performances. Ja Ja Ja Nee Nee Nee’s uitzendingen vormen zo een intieme plaats voor reflectie op de kunstpraktijk en kunstgemeenschap.



Deze live audiostream is te volgen op zowel de facebook pagina, als op de website van STRP én Ja Ja Ja Nee Nee Nee.



23 april, 19.30 - 21.00: STRP boekenclub: ‘Staying with the Trouble’ van Donna Haraway



De STRP-boekenclub komt in april online samen om het werk van de feministische theoreticus Donna Haraway te bespreken. Haraway biedt uitdagende nieuwe manieren om onze relatie met de aarde en al haar inwoners, inclusief virussen, opnieuw te bekijken. Nu is het ideale moment om haar boek ‘Staying with the Trouble, Making Kin with the Chthulucene' (2016) te lezen.



Meer info en aanmelden via https://strp.nl