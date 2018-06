Buitenevenement: Kom kijken hoe je ijzer maakt!

Op het plein voor Huis van Hilde worden op 7 en 8 juli ijzerovens gebouwd en wordt ijzer gewonnen zoals dat vroeger ging. Bezoekers kunnen de bouw en de ingebruikname van de ovens mee beleven, en kennis maken met ambachten zoals smeden, leer bewerken en tin gieten. Professionele ijzerwinners gaan in teams van o. a Tata Steel en het Hoogovensmuseum aan de slag. Kinderen kunnen leren vuur maken en pizza bakken. Gedeputeerde Jack van der Hoek zal op zondagmiddag het startsein geven voor de opening van de ovens met als resultaat IJZER.



We gebruiken het al zo’n 2500 jaar en het zit in gebouwen, auto’s, gereedschap en nog veel meer; IJZER. We moeten heel wat doen, ook vandaag de dag, om ijzer te winnen en te verwerken. En vroeger ging dat natuurlijk nog wel even anders. Op het plein voor Huis van Hilde worden 7 en 8 juli op ambachtelijke wijze ijzerovens gebouwd van leem (klei, stro, zand en water). De smid zal ijzer smeden, er wordt vuur gemaakt en ijzer geroosterd; bezoekers kunnen alle aspecten rond het ijzer maken volgen. Een team in middeleeuwse kledij gaat vroeg in de ochtend al aan de slag, zodat de eerste oven zaterdagmiddag al kan worden geopend; een spannend moment! Op zondagmiddag worden alle ovens open gebroken met als resultaat: IJZER.



Het evenement wordt georganiseerd bij de nieuwe tentoonstelling ‘Sporen onder het Staal’ over de historie en archeologie van het land onder Tata Steel, en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, Tata Steel, het Hoogovensmuseum en de gemeente Castricum.



Programma 7 en 8 juli 2018:



· Demonstraties: het bouwen en stoken van ijzerovens



· De ijzersmid werkt met ruw ijzer en smeedt gereedschap



· Ambachten zoals leer bewerken en tin gieten



· Workshop vuur maken met vuurslag, vuursteen en tondel



· Pizza bakken op een ijzeren plaat boven het vuur



· Wedstrijd: raad het gewicht van een brok ijzererts



· IJzersterke hapjes en gratis poster



· Tentoonstelling ‘Onder het STAAL; Sporen in het landschap’



· Speurroute, quiz en metaaldetectiespel voor kinderen in de tentoonstelling



· Verhalen over het werken bij Hoogovens bij de stand van Stichting Kist (zaterdag 7 juli).



Informatie



· Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018, 11.00-17.00 uur; Westerplein 6, Castricum



· Toegang incl. Huis van Hilde: € 7,50 (volw.), € 5,- (kind 5 t/m 17 jaar, incl. pizza bakken)



· Toegang medewerkers Tata Steel: volwassene € 6,-; kind 5 t/m 17 jaar € 4,- (aanmelden via backoffice@huisvanhilde.nl)