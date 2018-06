Gongslag voor Wereldvluchtelingendag - update (nieuw beeld)

Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, opent Stichting Vluchteling de Amsterdamse beurs van Euronext met een slag op de gong. "Een bijzonder moment, waarmee ik hoop dat het figuurlijke lawaai ook buiten de beurs hoorbaar is," licht directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling toe.



Dat lawaai is nodig, omdat gisteren bekend werd dat opnieuw het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking fors is gestegen. In totaal hebben 68,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen hun huis en haard moeten verlaten. "Het zijn mensen zoals u en ik. Voor zij op de vlucht sloegen gingen hun kinderen naar school. Zij hadden werk, een huis en soms een beetje spaargeld," zegt Ceelen.



Stichting Vluchteling biedt wereldwijd aan vluchtelingen en ontheemden levensreddende noodhulp, zoals schoon water, sanitaire voorzieningen, eten en medische zorg. Ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op de stichting rekenen, bijvoorbeeld door onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.



De gongslag vandaag betekent veel voor de organisatie. Ceelen: "Ten tijde van over elkaar heen buitelende politici over migratie naar Europa, van kortzichtige en ongenuanceerde uitspraken op de sociale media en van verdraaide feiten tentoongespreid door een ontevreden minderheid, is het hartverwarmend steun te krijgen uit onverwachte hoek. We voelen ons gehoord en dat is vandaag de dag belangrijker dan ooit."



In 2001 heeft de Verenigde Naties 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.